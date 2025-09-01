Recent, Nicușor Dan a declarat că va desecretiza informații despre anularea alegerilor. Cu toate acestea, analistul politic Miron Mitrea este foarte circumspect că președintele va face acest lucru, și a adus mai multe argumente în acest sens, într-o nouă ediție a emisiunii „Culisele Puterii”.

„Dacă aș fi răutăcios, aș spune că are nevoie de o lună ca băieții lui să le poată pregăti probele să le arate. În campanie a spus foarte clar, când era întrebat de oamenii care l-au susținut, care au donat bani, la această întrebare. A spus că nu poate spune nimic în campanie, cum terminăm campania cum ne întâlnim și vă spun. Ne-am întâlnit la sfârșitul campaniei, dar nu imediat, așa, după vreo lună și jumătate – două, și ne-a spus că nu ne poate spune decât jumătate. Jumătate dintre donatorii mari i-a făcut publici, jumătate nu. Aici eu aș face o observație, că este în context:

În general, atunci când un donator mare, care pune bani mai mulți, face acest lucru, are două interese: 1. Să se știe, sunt unii care vor să se știe că ei au donat la campania președintelui Nicușor. Sunt oameni abili care știu să se folosească de această situație în care ei se pun, și anume „suntem sponsori ai președintelui, ai primului ministru”, ca să vândă imaginea și să facă business, că doar nimeni nu face asemenea sponsorizări doar așa, că nu e la biserică.

Al doilea tip de sponsori sunt cei care vor să dea banii, dar nu vor să știe că au dat banii. Pentru că ei nu se ocupă de vânzarea imaginii, ei vor contracte direct. Primii sunt cei care promit altora contracte. Ei spun „vorbește cu mine, dă-mi niște bani că eu știu să te bag în grații să iei contracte”, și alții care vor contractele pentru ei. Prima categorie vrea să se știe că au sponsorizat, și Nicușor i-a făcut publici, a dat lista cu cei care au vrut. Despre cealaltă jumătate ne-a spus că nu vor ei. Păi nu asta ne-ai spus, domnule președinte, că o să îi prezinti doar pe aia care vor!

Deci aia care vor contracte directe, care vor direct afaceri cu statul, spun că nu vor să fie cunoscuți.

Asta este un sistem de minciuni în așteptare. Traian Băsescu l-a inventat și văd că acum Nicușor Dan îl dezvoltă chiar mai bine decât Băsescu. Adică nu minți neapărat. Te faci că vei spune adevărul și tot timpul nu-l spui, nu-l truchezi, ascunzi bucăți din el. Așa și cu chestia asta. A spus că imediat după ce voi fi președinte desecretizează, acum a spus că nu are ce desecretiza.

A spus că până la sfârșitul lunii va scoate informații despre anularea alegerilor. Nu va scoate, va scoate ce a mai scos până acum, știm cu toții ce a scos.

Dar există o parte din electoratul care l-a votat, dar nu cei care au votat împotriva lui Simion, ci cei care l-au votat pe el, care încă cred în el, și pentru ei este important să le dea aceste așteptări, să le dea motive, să spere.

De ce o lună? Dacă le dă prea scurt nu poate nici el să le facă din săptămâna în săptămână. O lună, peste o lună dă o bucățică, două, și apoi se uită. Cum s-a uitat și povestea cu sponsorizarea. Noi ne mai aducem aminte câteodată. Nu-l mai întreabă nimeni. A venit, a spus jumătate, a mermelit-o, a acoperit-o și a lăsat-o așa”, a spus Miron Mitrea la Realitatea Plus.

