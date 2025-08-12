Medicii de familie critică o nouă măsură propusă de Ministerul Sănătății, care prevede ca decontarea serviciilor medicale să se facă doar pe baza unui feedback transmis prin SMS de către pacienți. Scopul măsurii este să oprească eventualele fraude din sistemul medical.

Medicii spun însă că această idee va face mai grea munca lor și va crea probleme în relația cu pacienții. Un motiv important este că mulți pacienți, mai ales cei în vârstă, nu au telefon mobil sau nu știu cum să folosească SMS-urile. Din această cauză, comunicarea cu medicul ar putea deveni dificilă, iar consultațiile ar avea de suferit.

Totul e o nebunie. Totul duce la îngreunarea actului medical. De fapt, noi medici am ajuns un fel de conțopiști. Noi ne omorâm cu hârtiile, cu raportările, cu toate nebuniile astea. Nu facem treaba. Vine pacientul, îl consult, îi dau o rețetă normală”, spune Mihai Moisescu, medic de familie.

De asemenea, medicii spun că sistemul medical este deja prea încărcat cu birocrație, iar această măsură ar mai adăuga o sarcină în plus, luând din timpul dedicat pacienților.

Ministerul Sănătății spune că această schimbare este necesară, pentru că în trecut au existat situații în care unii medici au declarat consultații false, doar pentru a primi bani. Totuși, medicii cred că soluțiile propuse trebuie să țină cont de realitatea din cabinete și de nevoile pacienților.

Sursa: Realitatea Medicala