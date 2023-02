„Am spus. Cred că, nu ştiu nu e luată încă o decizie de a fi împreună, dar eu cred că împreună cu domnul prim-ministru Ciucă putem creiona, în viitor, şi din 2024 o coaliţie, dacă nu chiar o alianţă”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat duminică la Prima News, dacă în 2024, PNL şi PSD vor fi singuri sau împreună în cele 4 cicluri de alegeri.

Referitor la faptul că PSD şi PNL ar putea avea candidat comun la alegerile prezidenţiale, Ciolacu a răspuns: „Nu am discutat aceste lucruri. Ca om politic nu exclud nimic. Asta nu înseamnă că acum va fi breaking news – candidat comun. Nu am spus asta. Dacă se merge pe formulă de coaliţie, fiecare vom merge independenţi în absolut toate alegerile. Asta înseamnă coaliţie. După ce se termină alegerile, te aşezi la masă şi negociezi. Dacă ai o alianţă, în momentul acela începem… Tot timpul avem o abordare nu tocmai normală. Vorbim că nu se face rotaţia, dar vorbim că e posibil să avem candidat comun. Haideţi să avem totuşi o logică. Eu cred categoric că rotaţia va avea loc. Nu va fi cu niciun scandal şi protocolul va fi respectat, iar toate lucrurile vor fi decise cu o perioadă înainte, iar lucrurile vor decurge foarte normal şi foarte uşor. Sunt ferm convins că şi preşedintele va face desemnarea care va veni din partea PSD. În acest moment, eu sunt această propunere. Îmi doresc categoric ca această coaliţie să ţină până la finalul anului 2024 şi categoric consider că dacă va funcţiona bine pentru România, şi a funcţionat, atunci putem continua împreună. Până ajungem la candidat comun mai este timp”,.

Ciolacu NU exclude o candidatură la prezidenţiale

„În politică nu excluzi nimic. În acest moment nu cred că prioritatea românilor este candidatura mea sau candidatul comun al PSD şi PNL. Fiindcă am început emisiunea cu catastrofa că preşedintele Iohannis nu îl pune premier cu Ciolacu. De la catastrofa cu Ciolacu am ajuns la sfârşitul emisiunii să vorbim de candidatul comun al lui Ciolacu şi al lui Ciucă. Nu. Cred că vom intra într-o zonă de maturitate politică”, a mai spus Ciolacu, duminică seara, la un post TV.