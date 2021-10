„In acest moment, PSD nu a avut negocieri de a intra la guvernare sau de a nu intra la guvernare. Singura discuție a fost telefonică cu Prim-ministrul desemnat, căruia i-am trimis cele 10 priorități ale PSD, pentru a le prinde, eventual, în programul de guvernare. A rămas ca domnia sa să ne trimită programul de guvernare pentru o perioadă cât mai scurtă. Nu am avut nicio discuție ca PSD să intre la guvernare. ” Sunt precizări făcute de liderul social democrat, Marcel Ciolacu, înainte de o nouă reuniune a conducerii PSD.

Pentru ca președintele PNL, Florin Cîțu, a declarat public că PSD dorește să facă parte din Guvernul liberal replica președintelui PSD nu s-a lăsat așteptată: „Una dintre emisiunile mele printre cele mai preferate era „Copiii spun lucruri trăznite”. Se pare că și când ești om mare, și într-o Românie la răscruce, alții spun lucruri trăznite „.

Marcel Ciolacu a explicat că este firesc ca partidul său să aibă dialog cu orice premier desemnat, dar ii este imposibil să aibă consultări cu PNL care are o decizie de necolaborare cu PSD, adoptată în forurile superioare de conducere.

Președintele PSD a reafirmat că România are nevoie de un guvern stabil, bazat pe o majoritate și, dacă obținerea suportului parlamentar necesar se va dovedi imposibilă, soluția este întoarcerea la popor.

