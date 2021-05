Preşedintele Camerei Deputaţilor, Ludovic Orban, a declarat că, spre deosebire de alţii, recunoaşte intervenţia lui Mihai Tudose, fost premier şi actual europarlamentar PSD, în realizarea podului peste Dunăre de la Brăila, cea mai mare lucrare de infrastructură din România din ultimii 30 de ani. Acesta a amintit că în perioada în perioada aprilie 2007 – decembrie 2008, când a fost ministrul Transporturilor în Guvernul Tăriceanu, a predat către Consiliile Județene din Tulcea și Brăila documentaţia tehnico-economică, dar acestea nu s-au înțeles și realizarea podului s-a amânat.

„Când am fost ministrul Transporturilor, dacă vă aduceţi aminte, noi am predat documentaţia tehnico-economică la Consiliul Judeţean Tulcea şi Consiliul Judeţean Brăila, care până la urmă nu s-au înţeles. Aici eu recunosc intervenţia domnului Tudose, spre deosebire de alţii. Într-adevăr, a avut o intervenţie extrem de benefică şi de utilă. Mă aflu astăzi în vizită pe şantierul podului, o investiţie vitală pentru această zonă. Mă bucur să văd progrese evidente. Sunt gata picioarele podului, blocul de ancoraj pe malul brăilean este foarte aproape de finalizare, am înţeles că şi cel dinspre malul Tulcea-Jijila este într-un stadiu avansat, foarte apropiat de nivelul de finalizare. După cum vedeţi, au început să se tragă cablurile”, a afirmat Ludovic Orban.

El a precizat că investiţia în Podul suspendat peste Dunăre nu trebuie privită izolat, ci în contextul în care ea va asigura o deschidere către toate arterele importante şi coridoarele de transport din Europa.

Sursa: Realitatea de Braila