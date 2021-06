Orban a anunțat că unul dintre subiectele abordate au fost alegerile locale anticipate din 27 iunie. În acest context, liderul PNL a transmis că mobilizarea partidului nu trebuie să fie afectată de competiția internă.”În 27 iunie sunt alegeri anticipate în 34 de localități. Am solicitat prezența liderilor partidului și a miniștrilor care sunt invitați în campanie.Competiția internă din PNL nu trebuie să afecteze mobilizarea partidului pentru susținerea candidaților. Am apreciat că premierul a participat la evenimente electorale pentru susținerea candidaților.

Din punctul meu de vedere, ce am spus la începutul campaniei voi respecta și de acum – voi face o campanie pozitivă care are la bază viziunea mea depre PNL și va defini programele, proiectele politice care vor sta la bazele leaderhiup-ului în următorii 4 ani.

Fiecare membru al PNL are deplina libertate de a stabili opțiunea atât la alegerile din organizațiile locale, județene sau la Congres și la Consiliul Național de după. Contez pe colaborarea tuturor membrilor, indiferent de opțiunea lor. Am arătat în toată activitatea mea că am colaborat cu toți membrii partidului”, a spus Orban la finalul ședinței.

Despre acuzațiile făcute de unii membri ai partidului, care au spus că a trădat partidul, liderul PNL a reiterat că negocierile pentru formarea coaliției ”s-au derulat pe baza unui mandat pe care l-a respectat 100%.”

”Sunt un om care respectă democrația. Toate deciziile luate de-a lungul celor 4 ani în care am condus PNL au fost luate de organismele statutare, sunt în consultare permanentă cu membrii partidului. La fel voi face și de acum. Eu nu ameninț pe nimeni.

Toate negocierile s-au derulat pe baza unui mandat pe care l-am respectat 100%. Când am avut formula premier Cîțu – eu președinte al Camerei Deputaților, am flexibilizat mandatul și le-am dat două opțiuni partenerilor, cea de care am spus sau eu Premier și Cîțu – președinte al Senatului.

Am avut în mandat ca reprezentarea partidului să fie conformă procentelor date de alegători și acest lucru se regăsește și în componența miniștrilor, secretarilor de stat. Am mai avut o parte din mandat – niciun președinte al PNL nu a făcut ce am făcut eu – repartizarea candidaților pentru funcțiile de demnitate publică să fie echilibrată teritorial. Am dat posibilitatea tuturor filialelor să desemneze candiați pentru funcțiile de demnitate publică. USR -LUS a cerut paritate la ministere 7-7”, a explicat Orban.

La ședința de luni, conducerea PNL a mai discutat și despre PNRR, moțiunea simplă depusă de PSD împotriva ministrului Fondurilor Europene, Cristian Ghinea, și moțiunea de cenzură pentru dărâmarea guvernului.

Ședința a avut loc în contextul în care, în ultimele zile, cele două tabere s-au acuzat reciproc.

Înaintea ședinței, Prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan, i-a transmis actualului lider al partidului, Ludovic Orban, că războaiele din interiorul partidului trebuie să înceteze.

În weekend, Orban le-a reproșat celor care îl susțin pe Florin Cîțu că l-au trădat după ce i-a numit în funcții. ”Am fost părăsit de Rareș Bogdan, Raluca Turcan, Rober Sighiartău la negocierile pentru formarea coaliţiei”, a spus liderul PNL.

În replică, tabăra premierului l-a acuzat pe Orban că a dat la schimb trei ministere pentru a obține șefia Camerei Deputaților.

Întrebat dacă dacă ascultă de Orban, premierul a răspuns: ”Ascultăm de programul de guvernare, de coaliție”.