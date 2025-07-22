Acasă Actual INHGA: RISC DE VIITURI ÎN JUDEȚELE ARGEȘ, DÂMBOVIȚA ȘI TULCEA PÂNĂ MIERCURI Actual INHGA: RISC DE VIITURI ÎN JUDEȚELE ARGEȘ, DÂMBOVIȚA ȘI TULCEA PÂNĂ MIERCURI De către Realitatea De Tulcea - 22/07/2025 Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis marți o atenționare Cod Galben de inundații pentru râuri din județele Argeș, Dâmbovița și Tulcea, valabilă în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 09:00. ARTICOLE SIMILAREDE LA ACELAȘI AUTOR SONDAJ INSCOP: PESTE 48% DINTRE ROMÂNI CRED CĂ SE TRĂIA MAI BINE ÎN REGIMUL COMUNIST GUVERN: PRINCIPALELE MĂSURI PRIVIND REFORMA SISTEMULUI SANITAR, ÎN BENEFICIUL PACIENTULUI TANCZOS BARNA CĂTRE SINDICATELE CARE AU ANUNȚAT GREVE: DACĂ NU MAI SUNT BANI, NU SUNT BANI CRISTIAN POPESCU PIEDONE, AUDIAT LA DNA. ȘEFUL ANPC, ACUZAT DE FAPTE DE CORUPȚIE APIA ELIBEREAZĂ ADEVERINȚE FERMIERILOR CARE DORESC SĂ ACCESEZE CREDITE BANCARE CNAS ŞI MINISTERUL SĂNĂTĂŢII, PLATFORMĂ ONLINE PENTRU INFORMAREA PACIENȚILOR