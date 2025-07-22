Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis marți o atenționare Cod Galben de inundații pentru râuri din județele Argeș, Dâmbovița și Tulcea, valabilă în intervalul 22 iulie, ora 12:00 – 23 iulie, ora 09:00.

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Realitatea De Tulcea

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