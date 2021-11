Simona Halep o va întâlni pe învingătoarea partidei dintre Aliaksandra Sasnovich (Belarus, 88 WTA) și Fiona Ferro (Franța, 105 WTA).

Turneul WTA 250 Linz are loc în perioada 6-12 noiembrie, se dispută pe hard indoor, are premii totale în valoare de $235.238, iar pe tabloul principal vor fi 32 de jucătoare.

„Sunt ok, m-am recuperat. N-a fost o accidentare, a fost doar un blocaj, cum am mai avut. Normal, în câteva zile îmi trece și sunt bine acum. Vreau meciuri, sper să câștig câteva meciuri ca să pot să intru din nou in ritm.

Îmi doresc doar să joc bine și să joc ca la Cluj, să ma bucur, pentru că până la urma este ultimul turneu și nu am nicio așteptare majoră. Ultima dată am jucat în 2012, deci acum mulți ani. Mă bucur să merg din nou acolo, este o sală superbă și sper să joc bine…….Cred că sunt departe de TOP 20, nu cred că m-ar ajuta nici măcar titlul de la Linz. Nu mă interesează foarte tare clasamentul în momentul de față, mă interesează să îmi revin la rimul meu și la nivelul pe care sunt convinsă acum că pot să îl ating din nou”, a declarat Simona Halep la plecarea din România.

Ultimele trei câștigătoare ale turneuluiau fost Aryna Sabalenka (2020), Cori Gauff (2019) și Camila Giorgi (2018).

Sursa: Realitatea de Constanta