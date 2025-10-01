FC Barcelona va înfrunta echipa maghiară Veszprem HC, deţinătoarea trofeului, în finala Campionatului Mondial al Cluburilor la handbal masculin, joi, în Noua Capitală Administrativă a Egiptului, transmite Reuters.

Marţi, în semifinale, Barcelona a învins echipa locală Al Ahly cu 26-21, după ce Veszprem, echipă antrenată de spaniolul Xavi Pascual (ex-CS Dinamo Bucureşti) trecuse cu 23-20 de formaţia germană SC Magdeburg, într-o reeditare a finalei de anul trecut.

Barcelona va juca pentru a opta oară finala în 11 ediţii la care a participat, cucerind trofeul de cinci ori în ultimele şapte finale disputate, dar ultimul triumf datează din 2019.

Catalanii nu au reuşit să se califice la turneul din acest an, dar au primit un wildcard din partea Federaţiei internaţionale ”pentru a ridica nivelul competiţiei şi a atrage atenţia internaţională şi a publicului”, după cum a precizat IHF.

Veszprem a învins-o pe FC Barcelona cu 39-34, după prelungiri, în semifinalele de anul trecut, după care a cucerit trofeul cu o victorie la limită în dauna germanilor de la Magdeburg (34-33).

