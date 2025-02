Jucătoarea tunisiană Asma Elghaoui, legitimată la SCM Râmnicu Vâlcea și care a primit cetățenia română la finalul anului trecut, a fost convocată în premieră la echipa națională a României, a anunțat, joi, Federația Română de Handbal, pe site-ul oficial.

Selecționerul Florentin Pera a anunțat convocarea la lotul echipei naționale de handbal feminin, după ce pivotul Asma Elghaoui a primit acceptul de a reprezenta Romania în competițiile internaționale și se va alătura echipei pentru viitoarele meciuri de pregătire.

‘Am completat postul de pivot la echipa națională cu Asma Elghaoui. Asma a primit acceptul de a juca pentru România. Este un pivot de care avem nevoie, un pivot care pune mult suflet pe teren. Avem nevoie de astfel de jucătoare. Am lucrat cu ea pe vremea când antrenam Vâlcea și vă pot spune că va aduce un mare plus’, a declarat selecționerul Florentin Pera.

Elghaoui și-a manifestat dorința de a juca pentru România și a așteptat timp de doi ani obținerea cetățeniei române.

‘Acum 6 ani, când am ajuns in România, nu mi-aș fi imaginat niciodată că această țară, acești oameni, cultura lor, tradițile lor, vor deveni pentru totdeauna căminul meu. Astăzi, sunt atât de mândră că această țară frumoasă, care a fost martora primelor bătăi ale inimii fiului meu, va rămâne pentru totdeauna ancorată în viețile noastre, oferindu-mi cetățenia, în ziua în care voi purta tricoul tricolor, il voi purta cu mândrie, onoare și cu o reală recunoștință față de toți acești oameni care au reprezentat un mare sprijin pentru mine’, a declarat jucătoarea care a evoluat până acum atât pentru naționala țării sale cât și pentru Ungaria, a cărei cetățenie a obținut-o în trecut.

Federația Română de Handbal a anunțat totodată că, din cauza unei accidentări suferite in ultimul meci din EHF European League împotriva echipei Larvik, Beatrice Raicea, extrema dreapta de la Dunărea Brăila, nu va mai putea participa la următoare acțiune a echipei naționale. În locul acesteia, selecționerul a decis convocarea Mihaelei Mihai, de la CSM București.

Naționala României se va reuni luni, 2 martie, la Ploiești, unde va începe pregătirile pentru următoarele meciuri. Pe 4 martie, de la ora 17:00, echipa va disputa un meci test cu CSJ Prahova, formație din liga secundă, în Sala ‘Olimpia’ din Ploiești. Ulterior, tricolorele vor pleca în Suedia, unde sunt programate două partide amicale împotriva uneia dintre cele mai puternice echipe europene.

Președintele FRH, Constantin Din, a afirmat că Asma Elghaoui are calitățile necesare pentru a aduce un plus naționalei pregătite de Florentin Pera.

‘Suntem încântați că Asma Elghaoui se alătură echipei naționale. A demonstrat deja că are calitățile necesare pentru a aduce un plus in jocul României, iar faptul că și-a dorit atât de mult să reprezinte această țară arată că avem o jucătoare motivată și dedicată. Regretăm accidentarea lui Beatrice Raicea și îi dorim o recuperare rapidă. Sperăm să o revedem cât mai curând în tricoul naționalei. De asemenea, ne bucură faptul că putem continua pregătirea în compania unor adversari de top, precum Suedia. Aceste meciuri sunt esențiale pentru consolidarea grupului și pentru atingerea obiectivelor noastre. Tot acest proces face parte dintr-un proiect mai amplu, în care ne dorim să punem bazele unei echipe puternice pentru noul ciclu olimpic’, a afirmat Constantin Din.

