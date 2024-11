Simona Halep critică dubla măsură a organismului de integritate în tenis.

Jucătoarea de tenis Simona Halep a reacționat, joi seară, în cazul de dopaj al Igăi Swiatek.

Poloneza a fost testată pozitiv la o substanță interzisă de regulament și a fost suspendată o lună.

Simona Halep (877 WTA) critică dubla măsură a Agenției internaționale de integritate în tenis (ITIA).

„Stau și încerc să înțeleg, dar îmi este realmente imposibil să înțeleg așa ceva. Stau și mă întreb, de ce o așa mare diferență de tratament și judecată? Nu găsesc și nici nu cred că poate exista un răspuns logic. Nu poate fi decât rea-voință din partea ITIA, organizația care a făcut absolut totul să mă distrugă în ciuda evidenței.

S-a dorit foarte tare să mi se distrugă ultimii ani din carieră, s-a dorit ceva ce niciodată nu mi-aș fi putut imagina că se poate dori.

Am crezut în bine mereu, am crezut în corectitudinea acestui sport, am crezut în bunătate. A fost dureroasă, este dureroasă și poate că va fi mereu dureroasă nedreptatea care mi-a fost făcută. Cum e posibil ca, în cazuri identice întâmplate cam în același timp, ITIA să aibă abordări complet diferite în detrimentul meu? Cum aș putea să accept că WTA și consiliul de jucătoare nu au vrut să-mi redea clasamentul pe care îl meritam?!”, a scris campioana într-un mesaj publicat pe Instagram, citat de Radio România Sport.