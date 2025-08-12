Marți, guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu, va susține prezentarea Raportului trimestrial asupra inflației, potrivit unui comunicat de presă al instituției.

Conform BNR, rata anuală a inflației va înregistra un salt semnificativ în trimestrul III din 2025, ca efect tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării cotelor de TVA și accizelor, aplicate de la 1 august. În următoarele trei trimestre, inflația este prognozată să scadă într-un ritm relativ lent și cu fluctuații, menținându-se însă la niveluri considerabil mai ridicate decât cele estimate în proiecția anterioară.

Raportul asupra inflației – ediția august 2025 – care încorporează cele mai recente date economice, a fost analizat și aprobat vineri în ședința de politică monetară a Consiliului de Administrație al BNR.

Sursa: Realitatea Financiara