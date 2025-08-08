Liderul AUR, George Simion, este, alături de voluntari și membri de partid, în comuna Broșteni, devastată de inundațiile de acum câteva săptămâni.

Voluntari, simpatizanții AUR dar și meseriași, pun umărul la refacerea din temelii a comunei Broșteni, rasă de pe fața pământului de inundațiile apocaliptice de acum câteva săptămâni.

George Simion a revenit la Broșteni, așa cum a promis. Liderul AUR a făcut un apel către autorități să asigure motorină pentru utilaje și a solicitat înființarea unor echipe mobile care să elibereze acte persoanelor rămase fără documente.

Sursa: Realitatea din AUR