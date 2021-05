Un tulcean în vârstă de 64 de ani a ajuns la spital în urma unui accident petrecut în Brăila.

Astazi, in jurul orei 10.00, pe Calea Calarasilor, din municipiul Braila a avut loc un accident rutier in care au fost implicate doua autovehicule. Unul dintre autovehicule era condus de catre un sofer in varsta de 64 de ani din judetul Tulcea, iar celalalt autoturism de un sofer in varsta de 46 de ani, din municipiul Braila.

Accidentul s-a produs in momentul in care soferul din Tulcea a intentionat sa intoarca autoturismul pe Calea Calarasilor.

In urma impactului a rezultat vatamarea corporala a soferului tulcean, care a fost transportat la spital pentru ingrijiri medicale.

In cauza s-a intocmit dosar penal si se efectueaza cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de vatamare corporala din culpa.

Sursa: Realitatea de Braila