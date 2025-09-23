În vârstă de 30 de ani, Alex Mitriță a anunțat prin intermediul unei scrisori că își încheie cariera la Echipa Națională.

În scrisoarea postată pe pagina de Facebook a „tricolorilor”, fotbalistul care s-a consacrat la Universitatea Craiova invocă deplasările lungi pe care trebuie să le facă din China, țară în campionatul căreia s-a transferat în această vară.

Mitriță a evoluat ultima oară pentru naționala României pe 5 septembrie, în partida amicală pierdută cu 0-3 în fața Canadei.

De-a lungul timpului, extrema stângă a evoluat în 26 de partide pentru „tricolori”, marcând 4 goluri și oferind două pase decisive.