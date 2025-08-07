Fabrica de Confecţii din Tulcea se închide, după 45 de ani în care a ocupat un loc important în viaţa economică şi socială a oraşului.

Peste 2.300 de oameni lucrau în această fabrică la începutul anilor 2000, în două schimburi, iar din fabrică plecau zilnic cămăşi spre pieţele din străinătate.

Paula Neacşu este una dintre angajatele care au lucrat peste 40 de ani în Fabrica de Confecţii din Tulcea.

Paula Neacşu: Când m-am angajat eu, lucram cu Rusia. Pe urmă am început să lucrăm cu Italia, Anglia, Germania. În anii de glorie se livrau aproape în fiecare zi. Acum, în ultima vreme, aveam livrări de două ori pe săptămână sau de trei ori. Puțin am început să scârțâim încoace, după 2000, dar cel mai mult s-a simțit în timpul pandemiei. Au plecat din salariați, forță de muncă mai puțină, colectivul a îmbătrânit, tineretul nu a mai venit să lucreze în confecții.

Fabrica de Confecţii din Tulcea va fi lichidată voluntar, iar din toamnă clădirea, evaluată la aproape 17 milioane de lei, va fi scoasă la licitaţie, transmite Radio România Constanţa.

Sursa: Realitatea de Tulcea