Explozia devastatoare care a zguduit vineri dimineață un bloc din Rahova a adus moarte, suferință și disperare. Trei oameni au pierit, 17 au fost răniți, iar zeci de familii au rămas fără locuință. Printre sinistrați, o mamă și cele două fiice ale ei au fost surprinse plângând neconsolat.

Cele trei locuiau în imobilul grav afectat, care urmează să fie demolat din cauza structurii de rezistență compromise. Femeia, cu lacrimi în ochi, și-a strâns copiii la piept și a povestit cum a alertat autoritățile încă de joi.

Ea susține că a sunat la pompieri, însă administratorul blocului ar fi refuzat să cheme un specialist de la Distrigaz pe motiv că ar fi costat prea mult.

”Nu au vrut să cheme specialist că ne costă bani. Administratora……Am chemat pompierii, eu ieri și nu au vrut să mai cheme mai departe că ne costă bani. Doamne, nu pot să cred! Nu mai avem casă. (…) O să fim bine mami”, a povestit mama celor două fete.