Anunțul mult așteptat de fani este oficial! Sute de mii de oameni, din întreaga lume, se vor bucura din nou 4 zile și 4 nopți pe tărâmul magic UNTOLD, din Cluj-Napoca. Întâlnirea din acest an dintre fani, artiști, organizatori și partenerii festivalului va fi una greu de egalat și plină de încărcătură emoțională, după aproape 2 ani de pauză.

UNTOLD, unul dintre cele mai mari festivaluri din întreaga lume, își deschide porțile, timp de 4 zile și 4 nopți, între 9 și 12 septembrie 2021. Astfel, UNTOLD este unul dintre puținele festivaluri de amploare internațională, care se va desfășura în acest an, în întreaga lume!

Guvernul României a dat undă verde pentru organizarea marilor festivalurilor, fără limită de capacitate. Astfel, datorită succesului pe care îl are campania de vaccinare, România este printre primele țări care își deschide porțile către publicul iubitor de festivaluri.

UNTOLD 2021 va fi o reîntâlnire îndelung așteptată, după aproape doi ani de pauză, o sărbătoare mondială a revenirii la normalitate. Și pentru cei peste 1000 de furnizori și 15.000 de colaboratori ai festivalului, garanția că se întâmplă a șasea ediție UNTOLD înseamnă o relansare a activității după mai bine de 16 luni de pauză.

Programat inițial pentru luna august 2021, organizatorii festivalului UNTOLD, spun că mutarea lui în luna septembrie reprezintă o extra garanție a faptului că festivalul se va putea ține în acest an, la cele mai înalte standarde, cu cei mai buni artiști și în cele mai sigure condiții.

“FESTIVALUL UNTOLD, ESTE UNUL DIN CELE MAI TARI FESTIVALURI DIN ÎNTREAGA LUME! “ – Black Eyed Peas

Ediția din acest an vine cu o nouă poveste magică la care echipa UNTOLD lucrează de mai bine de 1 an. Bineînțeles nici în acest an nu vor lipsi cei mai mari artiști din întreaga lume, nerăbdători să reîntâlnească cel mai minunat public pe care îl are un festival.

După aproape 2 ani de restricții, entuziasmul celor care vor petrece la UNTOLD este nemărginit. Cu toții avem de recuperat 2 ani de distracție într-o singură ediție. La ediția aniversară din 2019 au participat peste 375.000 de persoane, în cele 4 zile de magie!

PRIMELE ABONAMENTE PENTRU UNTOLD 2021, DISPONIBILE JOI, 10 IUNIE, ÎNCEPÂND CU ORA 14.00

Începând de luni, 7 iunie, fanii festivalului UNTOLD care încă nu au un abonament sau bilet se pot înregistra pe untold.com pentru a achiziționa abonamente pentru ediția din acest an. Abonamentele se vor pune în vânzare joi, 10 iunie, la prețul de 149 euro plus taxe, doar pentru cei înregistrați pe untold.com.

De asemenea, toți fanii care și-au cumpărat abonamente pentru UNTOLD 2020 și le-au transformat în abonamente ANYTIME, pot opta începând de joi, 10 iunie, pentru ediția din 2021.

FESTIVALUL UNTOLD, CEL MAI SIGUR LOC PUBLIC DIN ROMÂNIA

Reprezentanții UNTOLD au pus la dispoziția autorităților toate studiile științifice și rezultatele evenimentelor pilot organizate în străinătate, care demonstrează siguranța maximă a evenimentelor organizate cu acces doar pentru vaccinați, testați sau cei cu anticorpi. De asemenea, Uniunea Europeană va aproba de la 1 iulie Certificatul Verde – Covid 19 care asigură aceleași 3 condiții: vaccin, certificat anticorpi sau test negativ (antigen sau PCR). Experiența, rigurozitatea și seriozitatea organizatorilor UNTOLD, alături de măsurile de maximă siguranță propuse, fac din evenimentul de la Cluj-Napoca cel mai sigur loc public din România în care se pot afla oamenii.

Organizatorii UNTOLD anunță că pregătesc și în acest an nume mari internaționale și cea mai intensă experiență de până acum. De-a lungul anilor pe scenele festivalului Untold au urcat nume precum: David Guetta, Martin Garrix, Avicii, Dimitri Vegas&Like Mike, Armin van Buuren, Kygo, Steve Aoki, Tiesto, Afrojack, Diplo, Hardwell, The Chainsmokers, Timmy Trumpet, Axwell ^ Ingrosso, Don Diablo, Marshmello, Solomun, Nina Kraviz, Boris Brejcha, Paul Kalkbrenner, Jamie Jones, Pan-Pot, Tale of Us, Sven Vath, Chris Liebing, Dubfire, Robbie Williams, The Prodigy, Black Eyed Peas, Stormzy, Jason Derulo, Tinie Tempah, Ellie Goulding, Hurts, John Newman, James Arthur, MO și mulți alții.

Sursa: Realitatea de Cluj