Directorul general al Poștei Române, Valentin Ștefan, a declarat, marți, că orice companie de stat poate sa reducă aparatul administrativ cu minim 30%.

„Mă uit zilele acestea, săptămânile acestea, că se pune mare accent, şi cred că este pentru prima oară când văd la nivel central că diferite persoane au curajul să ia nişte decizii în această direcţie, de optimizare a numărului de personal. Mă refer aici, la politica domnului Bolojan (preşedintele Senatului, Ilie Bolojan), care sper să creeze un trend, să dea un exemplu care să fie urmat şi de alte instituţii centrale, de alte companii naţionale, astfel încât această reducere a numărului de personal să aducă, pe de o parte, o optimizare a activităţii companiei sau instituţiei şi, pe de altă parte, evident, o reducere a cheltuielilor.

Acelaşi lucru l-am simţit şi noi în companie. În clipa în care am redus numărul de personal în administraţia centrală, administraţia a început să devină mai eficientă. Era un flux de luare a deciziilor mai scurt, erau oamenii mai responsabili, pentru că nu puteau să se mai ascundă în spatele hârtiilor sau în spatele altor colegi. Exemplul de la Senat este extrem de puternic, dar sunt şi alte instituţii.

Vedem asta în companiile din subordinea Ministerului Energiei, care au luat aceeaşi decizie, de a-şi reduce numărul de personal, inclusiv la Ministerul Energiei. Şi vă spun, cu toată experienţa pe care noi am acumulat-o aici în ultimii ani, că nu există o companie de stat care să nu poată să-şi reducă aparatul administrativ cu minimum 30%”, a spus Valentin Ştefan.

„Nu există instituţie sau primărie care să aibă nevoie de un aparat de resurse umane mai mare de patru sau cinci oameni.”

El a menţionat că Poşta Română are un salariat la resurse umane pentru fiecare 500 de angajaţi.

„Nu există instituţie sau primărie care să aibă nevoie de un aparat de resurse umane mai mare de patru sau cinci oameni. Nu există. Dacă întrebaţi un director sau un primar sau cineva care conduce o instituţie, de ce are nevoie de mai mult de cinci persoane, vă garantez că răspunsul acela nu va fi sincer.

Deci nimeni nu are nevoie de mai mult de atâţi oameni pentru a gestiona politica de personal în instituţii. Mai mult, pe partea de achiziţii nu ai nevoie de mai mult de cinci-şase persoane pentru a face politica de achiziţii. Pe partea juridică, nu ai nevoie de mai mult de un aparat de şase-şapte persoane. Este extrem de uşor să vedeţi şi dumneavoastră acele companii, acele instituţii, care îşi păstrează cu chibzuinţă resursele şi păstrează doar profesionişti în aparatele lor.

Faceţi o verificare, cereţi să vedeţi câte persoane la resurse umane are fiecare minister şi dacă un minister are mai mult de cinci-şase oameni, vă spun că acel minister are surplus de personal şi ar trebui să-şi ducă personalul şi acelaşi lucru se aplică şi de către companiile de stat, cu precădere”, a afirmat Valentin Ştefan.

El a precizat că este nedrept faţă de Compania Naţională Poşta Română, care a trecut prin calvarul optimizării numărului de personal, iar alte companii, în special din domeniul logisticii, „care nu au nici cea mai mică intenţie sau nici cea mai mică dorinţă de a se reforma şi de a-şi optimiza numărul de personal şi reduce cheltuielile, dar care primesc anual de la stat sute de milioane de lei”.