Accidentul tragic de la 2 Mai din 19 august 2023, care a condus la moartea a doi tineri și rănirea altor trei, a provocat un val de durere și indignare în România. Acum, familiile victimelor își cer dreptatea și despăgubirile pe care le consideră necesare, având în vedere pierderea imensă suferită.

Familiile tinerilor uciși în accidentul de la 2 Mai cer despăgubiri uriașe

Sebastian Olariu și Roberta Dragomir au fost cei doi tineri care și-au pierdut viața în acest accident cumplit. Familiile lor s-au constituit ca părți civile în proces și cer daune morale și materiale considerabile. Conform informațiilor obținute, familiile victimelor solicită sume uriașe, care reflectă gravitatea tragediei și pierderile suferite.

Părinții, rudele și persoanele apropiate celor decedați cer despăgubiri care ajung până la un milion de euro pentru fiecare victimă, în timp ce familiile celor răniți cer și ele despăgubiri substanțiale.

Ce urmează în procesul împotriva lui Vlad Pascu

Potrivit rapoartelor, despăgubirile cerute de părinții Robertei Dragomir și ale persoanelor rănite ajung la un total de 33 de milioane de euro. Această sumă imensă reflectă durerea și suferințele cauzate de tragedie, dar și cheltuielile medicale și pierderile financiare suferite de familiile implicate.

Despăgubirile urmează să fie plătite de către Biroul Asigurătorilor de Autovehicule din România (BAAR), iar apoi se vor îndrepta către Vlad Pascu pentru a recupera suma achitată către părțile civile. Procesul lui Vlad Pascu va continua pe data de 23 mai 2024, la Judecătoria din Mangalia, iar acesta va fi judecat pentru faptele sale.

Vlad Pascu își regretă fapta

În timp ce familia tânărului infractor nu este obligată să plătească despăgubirile, Vlad Pascu își exprimă regretul pentru cele întâmplate din spatele gratiilor. Într-un interviu acordat din închisoare, el a recunoscut greșelile sale și încearcă să își asume responsabilitatea pentru acțiunile sale, exprimându-și speranța că va putea să își repare greșelile în viitor.

„Aș porni pe o altă cale cu totul și mi-aș face o altă viață. Nu în sensul în care a făcut până acum. Știu că am făcut greșeli și am pierdut niște timp, s-a întâmplat și tragedia asta cu acești doi oameni care nu au cum să se mai întoarcă, în momentul de față, aș da orice să dau timpul înapoi, să fac lucrurile diferit. (…) e o imagine care s-a creat în baza unor informații. Eu știu cine sunt eu și știu că tot ce se televizează îmi apară doar partea neagră. Nu arată lucrurile pe care le-am făcut bune. Îmi asum fapta respectivă și încerc să merg mai departe și sper să aduc plus valoare la un moment dat și să reușesc măcar 10% din ce am stricat”, a declarat Vlad Pascu, pe canalul de Youtube al lui Marian Ceaușescu.