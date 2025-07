David Popovici a făcut din nou spectacol la Campionatul Mondial de Nataţie din Singapore, câştigând, joi, medalia de aur în proba de 100 metri liber.

David Popovici (20 de ani) a obținut medalia de AUR în proba de 100 de metri liber de la Campionatele Mondiale de Natație din Singapore, devenind primul sportiv din istorie care reușește „dubla” de aur la 100 și 200 în DOUĂ ediții diferite a Mondialelor!

Jack Alexy, cel mai rapid în semifinale, a obținut argintul, cu 46.92 secunde. Australianul Kyle Chalmers completează podiumul, 47.17 secunde.

David a oprit cronometrul la 46.51 secunde, CEL MAI BUN timp al lui, cu doar 11 miimi de secundă sub recordul mondial, 46.40, al lui Zhanle Pan. Este, totuși, record al competiției și record european!

La finalul cursei David a declarat: „În câteva cuvinte, sunt foarte fericit să fiu aici, e atât de simplu! Iar legat de cursă, cât timp sunt delimitat de adversarii mei pe culoar, îmi imaginez că sunt singur și fac ce m-am pregătit să fac. M-am pregătit foarte mult față de anul trecut și am făcut-o atât la 200, cât și la 100 de metri. Am îmbunătățit înotul pe sub apă. A funcționat această tactică. Sunt foarte fericit să fiu în această competiție„.

În semifinale, David Popovici a avut al doilea cel mai bun timp (46.84), după americanul Jack Alexy (46.81).

În schimb, chinezul Zhanle Pan – deținător al titlului olimpic și recordmen mondial – a ratat finala.

La Jocurile Olimpice din 2024 de la Paris, David Popovici a cucerit bronzul la 100 de metri liber, fiind deținător al titlurilor european și mondial al probei.

La actuala ediție a Mondialelor din Singapore, românul a cucerit aurul în proba de 200 de metri liber și s-a retras din cea de 50 de metri liber.