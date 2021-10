Ludovic Orban face dezvăluiri despre relația sa cu președintele Klaus Iohannis. Fostul președinte spune lucrurilor pe nume, în direct, la „Culisele statului paralel” cu Anca Alexandrescu.

Ludovic Orban este invitatul Ancăi Alexandrescu la emisiunea Culisele statului paralel de la Realitatea PLUS. Fostul președinte PNL promite să facă dezvăluiri din interiorul partidului dar și despre motivul pentru care l-a protejat pe Klaus Iohannis.

Puteți vedea ÎN DIRECT, video, întreaga emisiune accesând URMĂTORUL LINK.

Iată principalele declarații ale lui Ludovic Orban făcute la Culisele Statului Paralel de la Realitatea PLUS:

„Sunt un om măsurat, nu spun decat lucrurilepe care pot sa le demonstrez. In declaratia mea am spus ca e nevoie de un CNSAS care sa se ocupe de acoperitii de astazi din viata politica, din justitie, din media, din afaceri, asta am spus. Am vorbit de o reforma a serviciilor, un control civil autentic.

Nu ati vazut interventia presedintelui in plin congres?

Sunt oameni care nu au nicio legatura cu Citu si au o parere foarte proasta despre el. Nu au niciun fel de relatie insa au o parere execrabila insa au ajuns sa-l sustina. A fost o pozitionare nefireasca, in contradictie cu parerea lor.

Eu nu am obiceiul sa ascult telefonul si nici nu am aparatul de ascultat.

Presedintii au spus in teritoriu ca aceasta pozitionare a lor se datoreaza interventiei lui Iohannis. Sunt oameni care nu s-ar fi pozitionat asa fara interventia lui Iohannis. Ma uit la generalul Ciuca. Cu siguranta nu s-ar fi pozitionat asa daca nu ii dadea voie presedintele. Alt domn care are disciplina in sange, domnul Bode, care nu s-ar fi pozitionat pro Citu.

Recrutarea in echipa necastigatoare e posibil sa se fi facut cu arcanul nu cu consimtamantul.

Va pot spune ca sunt niste pozitionari pro Citu de la niste oameni care nu au dat niciodata doua parale pe Florin Citu si nu aveau cum sa considere ca reprezinta o solutie pentru viitorul PNL. A fost un teatru al absurdului sa vezi niste oameni care sustin o solutie care pare un drum spre o fundatura. Atunci cand oamenii ajung sa sustina lucruri care sunt evident negative si care vor avea deznodamant negativ, stai si te intrebi cum au ajuns ei sa sustina asta. De exemplu Pirvulescu de la Teleorman care la conferinta judeteana a votat motiunea mea. Dupa care s-a sucit. E adevarat ca a fost rasplatit, desi e sub control judiciar a fost sustinut in conducerea PNL.

Am spus intr-o emisiune la dumneavoastra ca domnul Pirvulescu ar trebui sa se autosuspende asa cum au facut si altii. Din pacate majoritatea din BPN l-au considerat foarte bun.

Foarte multi oameni care l-au sprijinit pe Citu, in circumstante normale nu ar fi facut lucrul acesta.”