Mircea Cosma a povestit, la Realitatea PLUS, în emisiunea „Culisele statului paralel”, cum a început Sebastian Ghiță să aibă contracte cu statul. Totodată, Cosma a vorbit despre presiunile venite din partea procurorului Negulescu.

Anca Alexandrescu: Asa cum ati vazut, Realitatea Plus a pornit un demers jurnalistic pentru descoperirea unor ite, la Culisele statului paralel. Nu vreau neaparat sa vorbesc cu dvs despre asta, dar numele dvs a fost atat de des amintit, cel putin in interviul cu procurorul Mircea Negulescu, incat cred ca trebuie lamurite niste lucruri. Cred ca aveti foarte multe lucruri de spus. Noi ne cunoastem de peste 20 de ani, am lucrat impreuna la partid atunci cand era Adrian Nastase. Am facut campanii electorale impreuna, vreau sa se stie de la inceput acest lucru ca sa nu apara dupa aceea niste comentarii in acest sens. As vrea sa incepem direct pentru ca timpul este limitat si, asa cum noi am vorbit inainte, aveti foarte multe lucruri de povestit. Dle Cosma, va intreb direct: cum a inceput acest razboi intre familia Cosma si procurorul Negulescu?

Mircea Cosma: Parca ar fi coborat dintr-un roman. In noiembrie 2008, eram presedintele Consiliului Judetean Prahova, ales prin vot direct uninominal de 4 – 5 luni. Fostul sef al politiei judetene Mircea Grigore, care era consilier judetean PSD, m-a sunat si m-a rugat sa primesc pe un procuror, Negulescu, ca il aduce el pana la birou dupa-masa si ca vrea sa aiba o discutie privata Negulescu cu mine. A venit in biroul meu si…

AA: Nu v-ati speriat cand v-a zis ca un procuror vrea sa va vada?

Cosma: Nu, nu.. Nu v-am spus? Provin dintr-o familie de luptatori cu acte de la 1265 si nu suntem fricosi, dimpotriva. Si a intrat in birou cu un tupeu nemarginit. Nu arata ca azi. Si m-a rugat direct, fara alte ocolisuri, sa-i angajez sotia pictorita la Consiliul Judetean.

AA: Pe scurt, dl Negulescu a venit la dvs. ca sa va ceara o favoare.

Cosma: O favoare. Si sa-i angajez sotia, care absolvise o facultate care s-a desfiintat, sa fie pictorita, dar in urmatoarele conditii: sa stea acasa, sa picteze, tablourile sa le dea la CJ o parte din ele si alea sa fie salariul ei, adica Consiliul Judetean sa i le plateasca. I-am explicat ca nu se poate, ca nu exista in sistemul administratiei publice locale o asemenea procedura, poate sa dea concurs la Muzeul judetean de Arta si sa se angajeze muzeograf. Nu… ca nu poate sa stea 8 ore la serviciu, trebuie sa stea acasa sa picteze… I-am spus: Domne, nu se poate. S-a ridicat in picioare si m-a amenintat ca ma aranjeaza pe mine si pe familia mea ca n-am vrut sa-i fac… Nici n-am luat in seama, era noiembrie 2008. Sigur ca n-am stiut nimic pana in 2014.

AA: Adica timp de 6 ani nu v-ati mai intersectat, nimeni din familie nu s-a mai intersectat cu procurorul Negulescu?

Cosma: Corect e septembrie 2013. Atunci am aflat din nou de dansul.

AA: Cand ati vorbit cu el prima oara nu era la DNA Ploiesti? Nu era la sectia…

Cosma: Era procuror general… Nu vreau sa intru in asemenea detalii ca nu ma pricep.

AA: Deci din momentul din 2008 pana in 2013 n-ati avut niciun fel de contact?

Cosma: N-as fi stiut ca el este in spatele a ceea ce mi s-a intamplat mie dupa ce Inalta Curte a casat atunci dosarul si l-a trimis la rejudecare si sentinta data de completul 3 judecatori, au sosit acasa cam atatea NUP-uri. Si atunci am aflat ca, incepand cu 1 ianuarie 2009, am avut in fiecare luna un dosar pentru toate lucrarile pe care le a facut Consiliul Judetean.

AA: Pai si nu va erau aduse la cunostinta toate aceste… Nu va veneau citatatii, notificari?

Cosma: Cel primit din 2019 daca vreti… cu adresa de trimitere… pentru faptele pe care le a povestit in felul lui dl Negulescu cu o lucrare care ar fi fost…

AA: Care a fost primul dosar care v-a fost facut? Cel cu Razvan Alexe, cel in care este si fiul dvs?

Cosma: Public este ala.

AA: Dar mai exista si altele pana in acest moment?

Cosma: Pai mai exista din 2008, 2009, 2010, 2011, 2012.

AA: Cel mai cunoscut, primul a fost acesta cu Razvan Alexe, unde este si fiul dvs. Sunteti acuzat de abuz in serviciu si trafic de influenta si luare de mita pentru niste contracte de deszapezire si asflatare, da?

Cosma: Este un drum nou care deserveste parcul industrial al doilea ca marime din Romania, Parcul industrial Belgian, si la un drum judetean clasificat „drum judetean” care era o cale de acces pentru a se aduce utilaje si a se monta. In acel parc industrial a fost si Ponta de cateva ori a fost si Emil Boc, si Basescu… toata lumea a inaugurat acolo fabrici. Sunt poze, sunt filme despre cum arata drumul ala si cat ne-am straduit sa- l asfaltam. Bineinteles ca, realizand-l cu o economie de 2.600.000 de lei fata de devizul acelui proiect, am aparut ca am prejudiciat statul cu 2 milioane de lei. L-am intrebat: „Dar de unde vine chestia asta?” „Nu ne intereseaza!”

AA: Dle Cosma, vreau sa va intreb un lucru si o sa va explic acest lucru: de cand il cunoasteti pe Sebastian Ghita?

Cosma: Pe Sebastian Ghita il cunosc din 2001.

AA: Si cum a ajuns in preajma dvs? Pentru ca stiti ca e o adevarata legenda ca vi se datoreaza cumva cresterea lui. Nu va intreb intamplator acest lucru pentru ca am vrut sa vad cumva daca exista o legatura intre momentul cunoasterii dvs cu Sebastian Ghita si cu aceasta sarabanda a dosarelor despre care mi-ati vorbit.

Cosma: Eu fac parte din oamenii care am venit in politica cu niste afaceri consolidate in prima parte a capitalismului salbatic din Romania si am venit de placere la rugamintea unui om pe care il stimez foarte mult – Adrian Nastase, care a participat la dezvelirea statuii lui Mihai Viteazul din Ploiesti, cadou facut ploiestenilor in 1997, si mi-a zis: „Domne, trebuie sa vii sa faci putina politica pentru ca vad ca te pricepi la prea multe lucruri. Si, in 2000, am acceptat. In 2001, primarul Ploiestiului si cu viceprimarul au venit cu un baiat la mine care sa-mi povesteasaca despre o informatizare. Discutasem cu Nastase foarte mult despre informatizarea administratiei plecand de la CNP. Lumea trebuie sa stie ca CNP-ul il da Consiliul Judetean in orice judet. Pentru ca fiecare judet are un indicativ, Prahova are 29, de exemplu. Deci Registrul codului numeric personal pe ultimii 101 ani se afla tot timpul la CJ Prahova.

Ca sa mai treci un an sa nu fie 102, ultimul sau primul, in ordine cronologica, se scoate in arhiva care se pastreaza pe termen nelimitat. Si am cerut aprobare de la MAI, unde era Ioan Rus ministru, sa ne dea acces la CNP, nu a vrut, a zis ca nu se poate… Si am spus: „Cum domne, adica CNP-ul il da un functionar la CJ cu 1000 de lei?” Cum erau atunci salariile, sa ne aducem aminte… Si zic: „Buletinul il semneaza un colonel sau un general cu de 7 ori mai mult salariu? Nu se poate, CNP-ul trebuie sa insoteasca persoana de cand se naste pana moare”.

AA: Deci dl Ghita cand a venit v-a propus de fapt un program de informatizare.

Cosma: Pe care l-am si facut. Am fost anchetat de 5 ori pentru programul ala. Care se numeste Informatizarea Administratiei Publice din judetul Prahova.

AA: Cum ati ajuns sa fiti atat de prieten pentru ca pare cumva….

Cosma: Nu, nu, pentru ca trebuie sa revenim. In 2003, l-am dus la Ministerul Admininistratiei Publice si Internelor, cum se facuse dupa modelul european, si am convenit sa punem in valoare acest proiect din judetul Prahova la toate Administratiile Publice Locale din tara.

AA: Deci dvs l-ati dus pe Ghita la Ioan Rus? Sau cine era ministru atunci?

Cosma: Nu, Ministerul Administratiei Publice era ministru delegat. Era Gabi Oprea deja. Drept urmare, s-a prezentat acest sistem informatic integrat, dupa care Ghita s-a mutat la Bucuresti. El n-a mai apartinut Prahovei de cand a devenit deputat, dupa aceea… Si diferenta de varsta, si natura preocuparilor mele pentru istorie si investitii mari nu m-au facut sa fiu prieten atat de bun cu Ghita. El a fost prieten cu copiii mei, ca-s de aceeasi varsta.

AA: Asta voiam sa va intreb pentru ca si eu, cand am fost in campania electorala la Adrian Nastase, cand a candidat in 2009, cand eram insarcinata. Am participat activ la campanie. Ei erau in grupul de tineri de la PSD, TSD, care faceau campanie…

Cosma: Care faceau campanie pentru Adrian Nastase…. Ghita e un fenomen, dincolo de barfe. Este omul care, elev de liceu fiind, a intrat cu un 286 pe programul lui in Pentagon si de acolo incolo incepe averea lui.

AA: Credeti ca faptul ca avea aceste abilitati a atras atentia unor personaje importante si l-au folosit?

Cosma: Absolut normal, este absolut normal e si firesc. Asa cum Negulescu, care s-a trezit procuror cu rang de Procuratura Generala cu o facultate enter, in capul lui a facut explozie d-aia, ca a era buricul pamantului. Deci la Ghita, faptul ca era deosebit de inzestrat, avea o mobilitate extraordinara. O capacitate de a intelege problemele peste omul de rand… Eu nu fac afirmatii gratuite.

AA: Stiti de ce va intreb? Pentru ca fostul ofiter SRI de la Prahova Daniel Florea, ati vazut ca am realizat un interviu si cu el, povestea ca, cumva, cresterea lui Ghita a venit datorita unei relatii dintre familia lui si fostul sef SRI Prahova dinainte de momentul la care a ajuns langa dvs, deci cumva sugera…

Cosma: Nu stiu… Eu l-am cunoscut pe Ghita in 2001, cand a venit la mine in birou cu asta si i-am spus ca poaate sa… Daca-i dati un telefon la Belgrad sau unde se afla, va confirma… I-am spus: „Ai venit prea repede!” Eu m-am mutat intr-un apartament gol pe care mi l-a dat partidul, postul asta de presedinte al CJ.

Nu pot sa ma apuc de sistemul tau informatic integrat pana cand judetul unde s-a inventat prima rafinarie din lume nu se ajunge pe asfalt la toate primariile. Deci banii pe anul asta, 2001, sunt pentru a ajunge la cele 13 primarii la care nu se ajunge pe asfalt, ca erau cele lasate. Stiti ca… Cnoasteti judetul Prahova, aveti legaturi chiar de sange.

Deci in Tataru, Cerasu, toate neasfaltate, erau greu de asfaltat, peste dealuri, peste munti. Si atunci, anul urmator, i-am spus… „Acuma poti sa vii cu tabloul. Am terminat programul ala, am inceput sa dau drumul la alimentarile cu gaze – orasul Mizil samd”.

Si zic: „Poti sa vii si cu…. Nastase a dat atunci hotararea cu parteneriatul public-privat si cu informatizarea APL, Hot. 1077 sau 1177 din 2003.

In baza acelei hotarari si a legii parteneriatului public-privat, de fapt era OUG, a fost primul PPP din judetul Prahova si cred ca si din tara prin care s-a informatizat administratia. Deci eu puteam sa tin video conferinta cu toti primarii pe sistemul ala, si o faceam. Incepusem sa transmit…

AA: Pentru anul respectiv era intr-adevar o noutate.

Cosma: Da, s-a prezentat la Guvern acel program dupa care v-am spus, au preluat dl Gabi Oprea, fusese numit Ministru delegat pentru Adminitratie, am fost in perioada aia in acea zona, eu eram presedintele Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene si ati vazut ca veneam foarte des la sedintele de guvern, si atunci l-a preluat sa faca acel program pentru toata tara.

Faptul ca alegerile din 2004 nu l-au dat pe Adrian Năstase președintele Romaniei si l-au dat pe Traian Băsescu, inseamna introducerea Romaniei in marșarier, dar asta e o alta discutie….

AA: Vreau sa va intreb un lucru pentru ca Daniel Florea si chiar si procurorul Negulescu… Amandoi au spus ca in judet cumva dl Ghita cu dna Roberta Anastase imparteau sferele de influenta si afacerile, ca sa zic direct. Dvs ati fost atata timp presedintele CJ, aveti cunostinta? Cumva pentru ca Ghita a venit la Bucuresti si a capatat mai multa putere, avea acest atuu in judet?

Cosma: Eu n-am cunostinta de afacerile facute de Roberta Anastase. Nu cred ca a facut vreo afacere, ca nu se pricepe, in primul rand. In al doilea rand, nu vreau sa intru in detalii despre Roberta Anastase ca v-a confirmat si Florea ca avea o dusmanie personala pe familia mea si v-a confirmat, si scrie si in ziare dupa emisiunea dvs, ca Roberta Anastase a cerut in reperatate randuri sa se intervina asupra familiei Cosma ca e prea puternica in judet, samd.

AA: Si a cerut si schimbarea sefului SRI si foarte multe. De asta v-am si intrebat, pentru ca parea…

Cosma: Dar n-am cunostinta ca Roberta Anastase sa fi facut vreo afacere…La nivel politic, fiind nepoata de ilegalist comunist, va dati seama ca avea din educatie chestia asta cu afinitati cu oameni tip Negulescu, Onea, samd. Pentru ca eu scriu in toate cartile mele despre perioada crunta pe care am trait-o ca si copil cand i se intamplau lui taica miu diverse lucruri pentru ca a luat ordinul „Mihai Viteazul” in Caucaz, ca daca il lua la Muntii Tatra, ajungea general, asa a ramas locotenent vanator de munte.

AA: Ma gandesc la ce spunea Negulescu si la faptul ca spunea ca a fost la dvs in 1998, spueati dvs prima oara…

Cosma: 2008 v-am spus, nu 1998.

AA: 2008, da, ati spus ca primul dosar a fost in 2009, da? De ce v-am intrebat… Pentru ca vreau sa intelg cum au ajuns si copiii dvs in aceste dosare. Am vrut sa vad daca e vreo legatura intre relatia dvs cu Sebastian Ghita si faptul ca Negulescu a facut dosare in care apar si copiii dvs, sunt niste lucruri… Fiica dvs a iesit public si a aratat sute-mii de mesaje de la Negulescu. Eu l-am intrbebat pe fostul procuror Negulescu in interviu daca avea o problema personala cu familia Cosma. A negat, a spus ca n-avea nicio problema personala cu familia Cosma, ca pur si simplu a inceput sa investigheze afacerile din judet, cum l-a investigat si pe Sebastian Ghita, si asa a ajuns si la familia Cosma. Deci a negat acest lucru. Au fost niste evidente clare aceste mesaje despre care vorbeam.

Cosma: Am inteles ca si… Daniel Florea … Nu stiu ce e ca nu l-am cunoscut decat dupa 2016…. V-a confirmat ca Negulescu avea o problema personala cu familia Cosma si v-am explicat de unde a plecat.

AA: A povestit si Daniel Florea, el stia de sora lui Negulescu. In confruntarea directa dintre cei doi, Negulescu a negat.

Cosma: Sigur ca da… ca e greu… dar, pentru istorie, eu imi notez anumite lucruri. Deci in agendele mele de presedinte de CJ, in fiecare zi ce am facut, va mai dau si alte amanunte… In agenda aia scrie asa: „primit procuror Negulescu, cerut angajare sotie – refuzat ca nu se poate”. O vad si acuma… e un cadou de la Romtelecom, deci agenda… ca le am pe ani. Deci pana in 2016, din 2000 am toate agendele. Deci am fost 3 mandate presedinte de CJ.

Sursa: Realitatea Financiara