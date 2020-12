Realitatea PLUS vă dezvăluie, în exclusivitate, legăturile dintre Codruț Marta și mărcile Realitatea PLUS, relațiile acestuia cu Dragoș Dobrescu, Elan Schwartzenberg, dar și cu Sorin Enache, fostul director executiv al postului Realitatea TV. Totul în emisiunea „Culisele statului paralel” realizată de Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: În seara aceasta avem probe. Realitatea PLUS are dovezi. Avem documentele. Am declarația dlui Dragoș Dobrescu din dosarul dispariției lui Codruț Marta, în care povestește despre momentul acela al dispariției. Se confirmă ce spune Cristian Rizea că între Dragoș Dobrescu, grupul de la Monaco, Codruț Marta, Sorin Blejnar exista o legătură.

Povestea începe undeva in 2013, in luna aprilie. Despre dispariția lui Codruț Marta s-au spus nenumărate lucruri. Avem in primul rand procesul verbal semnat de procurorul Carmen Damian in urma căruia se face legătura dintre Codruț Marta si marcile Realitatea. (…) Pe baza declarațiilor de martor ale lui Dragoș Dobrescu. (…)

Dan Bucura: Într-adevăr acești oameni erau împreună. În ceea ce-l privește pe C Marta era lapte și miere până la problemele lui penale. Era în supraveghere operativă. A devenit un fel de oaie neagră a grupului. (…) Ce pot să vă spun ca om care l-a cunoscut personal pe Codruț Marta. Nu prea era omul să-l faci dispărut și să nu sune pe cineva, era un personaj căruia îi plăcea viața. (…) Eu tind să cred că nu mai este printre noi. Legat de evenimentele din zilele dispariției sale. E prima oară când aud de asta, de declarație, totul era pe surse. Într-adevăr în cercu lde priteni es a admis din prima clipă ca a fost ultimul care l a vazut in viata pe Codruț Marta. El avea un echipaj operativ de filaj de la SRI. El a dispărut având un echipaj care-l fila!

Anca Alexandrescu: Citez din declarația lui Dragoș Dobrescu de martor, dată în 11 iunie 2012, legată de dispariția lui Codruț Marta: Cred că am fost amestecat în povestea dispariției lui Codruț Marta, întrucât cineva a avut interesul să fie implicat un grup, și nu doar o persoană. Având în vedere comportamentul lui Elan Schwartzenberg, cred că este posibil ca Elan să fi vrut să nu fi fost singur în această problemă (…) După aceea povestește că îl cunoaște pe Codruț Marta de 10 ani și că l-a cunoscut prin intermediul lui Radu Țica.

Și povestește că luni, 21.05.2012, am vorbit cu Codruț Marta la telefon. Cred că el m-a sunat și a rămas să vorbim pe la 17-18 și să stabilim o întâlnire. Dacă Codruț Marta promitea că urmează să vorbim, se ținea de cuvânt și revenea ulterior cu un telefon. Asta povestește despre ziua respectivă (…)

Povestește după aceea… este o încrengătură în declarații…, încearcă cumva să-l lege pe Elan Schwartzenberg de această poveste, dar după aceea vine și spune: Mi-am adus aminte. În ziua de marți, 22, m-am întâlnit cu Elan Schwartzenberg, care era acolo cu Enache Sorin. Un personaj foarte important. Și vreau să atrag atenția în această seară asupra dl Enache Sorin. În scandalul Realitatea PLUS are un rol extrem de important și în legătură directă cu Sebastian Ghiță. Cu cine?, cu statul paralel… (…)

Iată că dl Enache a fost la masă cu dl Elan și dl Dobrescu când se vorbea despre dispariția lui Codruț Marta. (…)

Mi-au spus așa, erau acolo și Răzvan Anca, mi-au spus că a dispărut de acasă (povestește Dragoș Dobrescu – n.red.). Mi-am adus minte că în urmă cu câteva luni a mai dispărut într-o noapte, m-am gândit că e la vreo prietenă mai veche, deși știam că după ce s-a căsătorit cu Andreea Marta s-a lăsat de acele petreceri. (…) Am fost îngrijorat, am sunat în stânga, în dreapta, am sfătuit-o pe Andreea Marta să depună plângere la Poliție, dar nu a depus, pentru că era foarte apropiată de Elan și a spus că nu depune.

În ziua de marți, 22.05, Elan le-a spus lui Răzvan Anca și Andrei Marta, fratele lui Codruț Marta, că l-a văzut pe Codruț Marta în ziua de luni, 21.05.2012 la Realitatea. Ulterior, de miercuri, 23.05.2012, mie mi-a spus că Codruț Marta a mers cu el la Snagov unde au băut o palincă și la un moment dat Codruț Marta a plecat.

Luni, 28.05., adică după opt zile, după ce a fost audiat la Parchet, Elan a spus că de fapt Codruț Marta a mers la Snagov dar n-a mai intrat în curte. În ziua de miercuri de după dispariție mi -a spus „Nu te băga, mă ocup eu!”. Eu am înțeles (Dobrescu – n.red.) că nu trebuie să-i mai agit pe ceilalți punând întrebări, pentru că Elan se va ocupa să-l caute pe Codruț.

Eu am insistat să se formuleze sesizare. (…) Vineri, după dispariție, în jurul prânzului, Andreea (Marta – n.red.) a convocat o întâlnire la Casa Doina, la sugestia mea (a lui D. Dobrescu – n.red.) cu prietenii lui pentru ca toti sa puna cap la cap tot ce stiau. Au participat la întâlnire soții Blejnar, șoferul lui Codruț Marta, sora Andreei Marta și Andreea Marta, Marius și Maria Căpanu, Horațiu Țica, Viorel Comăniță, șeful Vămii, și Adrian Marta, fratele lui Codruț Marta. A venit și Elan. A stat foarte puțin. Am insistat să participe și șoferul lui Codruț Marta, din cauza contradicțiilor celor susținute de Elan cu privire la prezența lui Codruț Marta la Snagov. Șoferul a povestit ca in jur de ora 17-18, Elan a venit la Realitatea în parcare și i-a dat cele două telefoane care-i aparțineau lui Codruț Marta, spunându-i să se plimbe cu telefoanele prin oraș că o să-l caute Codruț. Șoferul a întrebat – păi cum sa ma gaseasca daca telefoanele sunt la mine? – Zice ca lasa, ca are un alt telefon si o sa te gaseasca.

Anca Alexandrescu: Nu intamplator am subliniat prezenta lui Sorin Enache la acea masa unde s-a intalnit Dobrescu cu Elan Schwartzenberg. Enache era directorul Realitatii atunci, ulterior l-a tradat pe Vintu, a trecut la Sebastian Ghita, exista dovezi prezentate in proces de SOV despre o convorbire inregistrata dintre Ghita si Enache. Avem detalii pe larg despre Enache si jocul pe care l-a facut si legatura cu Ghita si cu acest stat paralel de care noi tot vorbim aici. L-am contactat pe Sorin Enache, nu a raspuns la mesajele noastre.

Dan Bucura, te asteptai ca Dobrescu sa fie proprietarul marcii Realitatea?

Dan Bucura: Nu ca ma asteptam, stiam! Sunt apropiat de postul asta de pe vremea cand il avea Vintu si am inteles cam cum functioneaza. Un post de genul si de calibrul Realitatea are nevoie de mai multe lucruri. Dar in primul rand are nevoie de un finantator, dincolo de cine se ascunde in acte si cum se ascunde. Dincolo de finantator, postul a fost intotdeauna interesant pentru tot soiul de grupuri, grupulete din exterior, ca s-au numit ele oameni de afaceri, structuri de informatii, politicieni. Totdeauna, cei din exterior au vanat Realitatea. Era interesanta. Asta s-a intamplat si in acele momente. Cand s-a facut acea tranzitie, preluarea postului de la Sebastian Ghita la Elan Schwartzenberg, cel putin la inaintare, cel care aducea bani si finanta postul asta ca el sa mearga luna de luna, sa plateasca curentul, camerele, oamenii, era Schwartzenberg. Dar nu stiam sursa banilor… Pe de alta parte, in vremea aia nu am stiut niciodata cum functiona sistemul asta de off-shore-uri din spate si cine detinea pana la urma Perla coroanei, ca e usor sa platesti niste oameni, niste camere, niste lucruri care functioneaza aici, dar daca nu ai brandul, daca nu ai Perla, ca sa-i spun asa, nu conteaza si miza acolo e! Si acum am inteles, inteleg de ceva vreme, de fapt, cum functiona. Schwartzenberg era probabil la un moment dat cu banii… Nu inteleg partea aia din procesul-verbal de autosesizare in care Dobrescu spune ca l-a rugat Elan sa ia el ca nu vrea sa ia Elan.

Anca Alexandrescu: Nu, atentie! Aici este vorba despre doua momente. Sunt cele doua declaratii ale lui Dobrescu. Una e in august 2013, alta in octombrie 2013. In prima povesteste ca a aflat, de fapt, la inceputul anului ca se scot la licitatie aceste marci si l-a intrebat pe Elan daca-l deranjeaza sa cumpere el marcile si Elan i-a spus „Nu ma deranjeaza, puteti sa faceti si un business dupa aceea” si ca, ulterior, au facut o intelegere pe 1.650.000 pe care Elan nu i-a platit deci a cazut aceasta intelegere. In octombrie 2013 vine Dobrescu si spune „De fapt, Elan m-a rugat sa cumpar marcile pentru ca el nu putea la acel moment”. Din nou se contrazice. Am vazut si saptamana trecuta, atunci era o insolventa. Daca va aduceti aminte, si un razboi. A si fost in acest proces-verbal pe care l-am citit de la procuror, povesteste despre acea contestare, ca ei au fost retrasi pana la urma de la masa credala in urma procesului de insolventa.

Dan Bucura: Deduc asa: se pare ca Elan l-a rugat pe Dobrescu sa cumpere de fatada, el fiind bagat in povestea cu insolventa, iar asta i-a dat teapa.

Anca Alexandrescu: Vreau sa vedeti profilul lui Dobrescu, pentru ca noi am vorbit aici despre mafia gunoaielor si despre incercarea de preluare ostila sau cum vreti a firmei Romprest de la Florian Walter de aceleasi personaje. Vreau sa va citesc din acelasi proces-verbal in care iata ce spune Schwartzenberg: „Pe de alta parte, retinem si ca Elan Schwartzenberg a aratat la 28.06.2012 ca asista la o preluare in forta a Realitatii TV”. Nu va suna cunoscut? Este un modus operandi. Asta se intampla in 2012, cu Romprest se intampla in 2014. Aceeasi persoana, Dragos Dobrescu.

Stiti ce este caraghios? Ce spune Dobrescu in august 2013, la sfarsitul declaratiei de martor: „Cred ca Elan Schwartzenberg incearca sa gaseasca un cumparator pentru marcile Realitatea, sperand astfel sa-mi dea banii pe marci si sa obtina si un beneficiu din aceasta vanzare. Nu m-a contactat nicio persoana interesata de cumpararea marcilor. De altfel, nici nu este pozibil sa incerce cineva sa cumpere de la mine pentru ca nu stie nimeni ca eu sunt proprietar. Toate lumea știe că Elan Schwartzenberg e proprietarul mărcilor. Elan a afirmat in interviuri la TV, in scrisori deschise, etc, ca este proprietarul marcilor TV. Eu intentionez sa vand aceste marci deoarece am realizat ca nu doresc sa devin un proprietar de presa.” La fel ca la Romprest. La un anumit moment, s-a extras din aceasta poveste. Iata ca aceste lucruri se intampla in 2012, in acel moment cand Codrut Marta dispare.

Laurențiu Ciocăzanu: Dragos Dobrescu este un om de afaceri care in diverse conjuncturi, fie ca vorbim de cazul Romprest, fie ca vorbim de Realitatea, omul asta ramane mereu deasupra. Ce inseamna asta? Pana la proba contrarie, este un foarte abil om de afaceri. Din tot acest tablou, avem un foarte abil om de afaceri care este conectat la culisele statului paralel. Evident ca este (un protejat al statului paralel, n.r.). Sa ne aducem aminte de un alt protejat al statului paralel, Dan Condrea, care a murit brusc intr-un accident rutier si nu stie nimeni daca el a murit cu adevarat acolo sau daca a murit cineva pentru ca am vazut o masina intr-un pom si nimic altceva. Bineinteles ca acest Dragos Dobrescu este un om protejat se serviciile secrete, asa cum a fost si Dan Condrea si altii, numai ca, spre deosebire de altii, el a cazut mereu in picioare. El e valid, e pe piata, e liber.