Simona Halep (17 WTA) s-a calificat în turul 3 la Indian Wells, după ce a învins-o pe Marta Kostyuk ( 58 WTA), scor 7-6 (2), 6 -1.

„E un turneu frumos şi mereu când revin aici mă simt extraordinar. Este foarte frumos să fiu din nou sănătoasă şi să să fiu în stare să concurez la acest nivel. Este întotdeauna greu să joc acest turneu pentru că fiecare jucătoare evoluează atât de bine.

Să joc în octombrie aici este şi mai special, deoarece eram obişnuite să jucăm în martie, dar este foarte frumos din partea organizatorilor să ţină acest turneu, în acest an şi le mulţumesc pentru asta..

Mi-a lipsit mult să joc la acest nivel, în acest an, pentru că am fost accidentată şi multe luni nu am putut disputa meciuri. Am venit aici un pic mai agresivă decât în mod normal, încerc să-mi îmbunătăţesc jocul meu, să mă îmbunătăţesc pe mine. Atitudinea mea nu a fost extraordinară, dar continui să muncesc şi e o plăcere să fiu din nou aici şi să câştig un meci la Indian Wells”, a declarat Simona Halep

Simona Halep va juca în turul următor cu Aliaksandra Sasnovich (100 WTA), care a învins-o pe Emma Răducanu (22 WTA). Cele două s-au mai întâlnit o singură dată, la Wimbledon 2019, când Simona Halep s-a impus în două seturi, scor 6-4, 7-5.

Până la meciul cu Aliaksandra Sasnovich, Simona Halep va juca astăzi în turul 2 al tabloului de dublu. Halep și Gabriela Ruse le vor întâlni pe Marie Bouzkova/Lucie Hradeck (ambele din Cehia).

Sursa: Realitatea de Constanta