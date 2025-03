CRIN ANTONESCU, candidatul oficial al Coaliției pentru alegerile prezidențiale din mai, l-a demascat fără menajamente pe Victor Ponta și pe ceilalți exponenți ai sistemului care și-au unit eforturile pentru a-i denigra candidatura la alegerile prezidențiale. În exclusivitate la Realitatea Plus, Antonescu a precizat că nu are de gând să se retragă din cursă, așa cum s-a sugerat în spațiul public.

„Victor Ponta minte. Minte demult și minte într-una. Eu nu am fost înlăturat și pus Iohannis în locul meu. Eu am participat la o competiție internă în PNL pentru alegerile prezidențiale din 2014, s-a votat, Iohannis a obținut mai multe voturi și, ca atare, a candidat. Ce spune Victor Ponta azi este o minciună care se poate demonta ușor. N-are el vreo calitate să mă avertizeze și niciun eu nu-i iau în seamă avertismente”, a comentat candidatul comun al Coaliției, în exclusivitate la Realitatea Plus, comentând atacurile lansate în ultimele zile de Ponta, care și-a anunțat el însuși candidatura la prezidențiale.