„Am întârziat vreo 7 ani suspendarea președintelui, dar nu a fost vina noastră, noi am intrat în Parlament abia anul trecut. Am crezut că se va mobiliza să facă în al doilea mandat ce nu a făcut în primul. Nu făcut nimic nici în aceste ultime 10 luni de criză. În afară de plimbările de relaxare, alături de soție, s-a remarcat printr-o totală absență. Prin altceva nu am sesizat să se fi remarcart. Este un motiv suficient pentru suspendare. A aruncat în aer coaliția, a trimis în neant Guvernul Cîțu și a făcut impsibila intrarea la guvernare a liberalilor. Totul din cauza lui. Tot bâlciul ăsta ne afectează. Ei nu au mai guvernat, nu le-a păsat de criza sanitară sau de cea economică.

Este absolut clar pentru orice observator că nu se poate face o majoritate parlamentară și e clar că Iohannis trebuia demis mai de mult. Nu și-a îndeplinit deloc rolul de mediator.

PSD nu depunea niciodată moțiunea, dacă nu făceam noi primul pas. Românii văd ezitarea PSD, lungă și bâlbâită, cu declarații contradictorii din oră în oră. Trebuie să adunăm o treime din parlamentari ca să se propună demiterea, să o voteze 50% plus 1 din parlmentari, iar apoi avem referendum. Niciun partid nu îl va susține pe Iohanis dacă referendumul va fi în favoarea demiterii președintelui. El a ajuns la al doilea mandat printr-o conjunctură nefericită.

Iohannis nu a făcut nimic pentru salvarea românilor. Ar trebui să fie forțat să aleagă un cabinet și a dat în batjocură două nume de premier care nu sunt în stare să formeze un guvern. I-am spus că nu trebuie să ne pună în situația de a declana demiterea lui, iar el ne-a răspuns că ăsta e hobby-ul celor de la AUR, să demită președintele.

Va fi o hemoragie de la PNL și alte partide către AUR

De câteva săptămâni am deput solicitaraea de a se vota aprobarea pentru verificarea averii președintelui. El nu poate face obiectul unui astfel de control, decăt cu votul a jumătate plus 1 din parlamentari. Ne-au blocat cei din PSD și PNL. USR a votat, dar au comentat că nu ar fi vrut să se ajungă aici.

Vă spun că, în foarte scurt timp va fi o hemoragie de la PNL și alte partide către AUR, dar nu dau nume acum”, a declarat Claudiu Târziu în emisiunea CULISELE STATULUI PARALEL.