Noaptea Muzeelor nu va putea fi organizată în acest an din cauza constrângerilor bugetare.

„Din păcate, Rețeaua Națională a Muzeelor din România, alături de echipa sa de eveniment, este nevoită să anunțe publicul că nu va coordona organizarea celei de-a 21-a ediții a Nopții Muzeelor, ce ar trebui să aibă loc în data de 17 mai 2025.

Este important să vă aducem la cunoștință că decizia noastră nu este un protest adresat autorităților statului român, deși ar exista suficiente motive pentru o asemenea inițiativă. În ciuda speranțelor și a efortului depus a trebuit într-un final să luăm această decizie din cauza măsurilor de diminuare dramatică a resurselor financiare anuale alocate majorității muzeelor din țară, parte a strategiei de reducere a deficitului bugetar al țării.

De asemenea, decizia Guvernului României de a organiza cel de al doilea tur al alegerilor prezidențiale în duminica de după Noaptea Muzeelor a contribuit la crearea unei situații dificile privind organizarea acestui eveniment cultural. Nu este vorba numai despre contextul sensibil și tensionat în care au loc aceste alegeri, ci mai ales despre faptul că foarte mulți angajați din muzee sunt antrenați în procesul electoral din diferite circumscripții ale țării. Multe dintre muzeele noastre funcționează cu un personal sub-dimensionat, așa încât orice decizie a colegilor noștri de a colabora, în timpul lor liber, în alte proiecte sau evenimente elimină orice posibilitate de organizare în condiții optime a evenimentului Nopții Muzeelor.

După cum bine știți, Rețeaua Națională a Muzeelor din România a fost consecventă ideii de a organiza acest eveniment extrem de așteptat de oameni în fiecare an, uneori în cele mai grele situații. Am reușit să avem o ediție a Nopții Muzeelor online, atunci când pandemia generată de Covid a afectat întreaga lume. Anul trecut am organizat Noaptea Muzeelor în ciuda protestelor legitime ale întregii comunității muzeale care au diminuat substanțial oferta noastră culturală oferită publicului. Totuși, bătălia cu lipsa resurselor financiare și umane nu poate fi câștigată atunci când vorbim despre organizarea unui eveniment major, un adevărat fenomen cultural și social.

A venit momentul să ne adresăm Ministerului Culturii cu speranța că, după 20 de ani în care am demonstrat valoarea, succesul și beneficiile aduse societății și muzeelor de către această marcă culturală, să accepte propunerea noastră de a ne include pe lista de proiecte strategice ale ministerului. În acest mod, dincolo de recunoașterea importanței evenimentului, vom putea beneficia de acea finanțare care ne poate ajuta să existăm, să fim mai interesanți și mai atractivi pentru publicul nostru.

În încheierea comunicatului, dorim să mai precizăm faptul că acele muzee sau entități culturale care doresc totuși să participe la ediția 2025 a Nopții Muzeelor o pot face fără a beneficia însă de serviciile, reprezentarea și anvelopa de promovare pe care le oferim an de an, în condiții normale. Noaptea Muzeelor este pentru oricine dorește să facă parte din familia noastră chiar și atunci când nu ne asumăm organizarea în calitate de parteneri oficiali la nivel european”, se precizează într-un comunicat al Rețelei Naționale a Muzeelor din România.