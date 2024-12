Într-o intervenție la Realitatea Plus, Anca Alexandrescu a reacționat la amenzile primite de la Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), denunțând atacurile coordonate împotriva postului de televiziune supus presiunii. Anca Alexandrescu a subliniat că aceste sancțiuni sunt parte a unei campanii mai ample de intimidare, menționând discrepanțele între tratamentele aplicate diferitelor posturi de televiziune. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a promis că Realitatea Plus va continua să informeze publicul cu curaj și transparență, afirmând că nu se va lăsa intimidată de presiunea externă și că va aduce în fața spectatorilor adevărul, indiferent de obstacole.

„Asa cum ma asteptam si cum am anticipat inca de aseara, astazi la CNA am fost tinta unor atacuri uriase. Este ultima zvacnire a acestor personaje care o parte dintre ele vor pleca din CNA incepand din data de 16 decembrie. Un atac la adresa Realitatii. Ne-au dat o amenda de 150.000 de lei, 100.000 de lei pentru interviul pe care l-am realizat cu Calin Georgescu invocand faptul ca am facut campanie electorala inafara campaniei electorale, insa in acelasi timp cu noi, chiar in aceasi seara, la un alt post de televiziune a fost Elena Lasconi.

Bineinteles ca postul de televiziune care a invitat-o pe Elena Lasconi in aceeasi saptamana nu a patit absolut nimic. Mai mult decat atat, presedintele care a preluat acum presedintia CNA-ului, domnul Valentin Jucan, care eu am spus ca ne-a amenintat, pentru asta am primit inca 50.000 de lei amenda, pentru ca da, ne-a amenintat si voi da in ceasta seara interventia domniei sale de la Digi24 in care ameninta ca in momentul in care va prelua conducerea CNA-ului ne va aplica pedepse exemplare. Dansul e normal sa se comporte asa, pentru ca este omul lui Emil Boc si al domnului Bolojan, acum vrea sa se faca util inainte de turul doi al alegerilor.

Dar vreau sa spun un singur lucru si o sa continui la ora 20:30 in editia speciala aceste idei. Atat vreau sa spun: Nu a reusit sa ne inchida Coldea, nu a reusit sa ne inchida Victor Ponta, nu a reusit sa ne inchida nimeni si nu ne va inchide nici macar acum. Realitatea Plus este televiziunea poporului si va spune adevarul cu orice pret. Nu ne este frica, nu ni se indoaie genunchii, stam drepti si veti vedea si in aceasta seara adevarul de la 20:30 si pana la ora 1:00 noaptea, o editie speciala, pentru ca toata lumea este disperata, se vantura cifrele, noi deja stim care este trendul, ii va lua valul pe toti.

De abia astept sa fiu in platou, va multumesc foarte mult, Realitatea Plus ramane televiziunea poporului si nimeni si nimic nu ne va opri si nu ne vom speria”, a spus Anca Alexandrescu la Realitatea Plus.

