Autoritățile bulgare au anunțat că vineri dimineața, în intervalul orar 6:30 – 7:15, circulația pe Podul Prieteniei Giurgiu-Ruse va fi suspendată în ambele sensuri de deplasare.

Măsura este necesară pentru relocarea instalațiilor de marcare a secțiunii în reparație și schimbarea benzii pe care se vor efectua următoarele lucrări de reparații, potrivit Poliției de Frontieră.

Pentru a evita blocajele sau întârzierile, polițiștii de frontieră recomandă șoferilor și firmelor de transport să își planifice traseele în mod eficient și să ia în considerare următoarele rute alternative: Dolj-Calafat, Teleorman-Zimnicea, Turnu Măgurele, Călărași-Călărași, Constanța-Vama Veche, Ostrov, Negru Vodă, Lipnița, Dobromir.