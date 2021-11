Marcel Ciolacu a spus marți seara că România trebuie să producă antivirale ieftine, medicamente care să se găsească în farmacii, pentru ca lumea să nu le mai cumpere „de la tabrabă”.

Liderul PSD a venit cu un exemplu personal în contextul în care a avut mai multe rude bolnave de COVID. „Iertați-mă, am cumpărat antivirale de la o doamna care le aducea din Republica Moldova. Este inacceptabil așa ceva! Să cumpereți antivirale de la tarabă”, a povestit președintele social-democrat.

„În ceea ce privește zona sanitară, eu am făcut un apel liderii politici să nu ne mai dăm prea mult cu părerea în această zonă, că nu mai înțeleg românii nimic. Să lăsăm specialiștii să vorbească. Vă dau un exemplu – antiviralele. Eu am avut toți nepoții, iubitele nepoților, frate-miu, cumnata au avut toți COVID. Iertați-mă, am cumpărat antivirale de la o doamna care le aducea din Republica Moldova. Este inacceptabil așa ceva! Să cumperi antivirale de la tarabă.

Nu știi, pentru că n-ai niciun control să afli dacă ele sunt contrafăcute sau sunt reale. Este vorba de Arbidol. Domne, ai fabrici de medicamente generice, cu capital românesc, lasă-i domne să facă… Nu accepți tratamentul cu astea în spital, cu nu-s eficiente, sunt alte medicamente inovative, care sunt mai scumpe, lasa-le în farmacie să îmi pot cumpăra, nu să-mi caut printr-un văr care știu că i-a adus cineva din Moldova… Mai suntem sănătoși la cap? În ce țară trăim?”, a declarat Ciolacu la o emisiune TV.

Sursa: Mediafax