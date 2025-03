Premierul Marcel Ciolacu face declarații explozive în scandalul alegerilor. Șeful guvernului admite că s-a încercat o anulare a scrutinului pe renumărarea voturilor după primul tur. Cel care trebuia să explice de ce a fost anulat turul 2 chiar în timpul desfășurării alegerilor este chiar fostul președinte Klaus Iohannis care a avut toate informațiile. Mai mult decât atât, premierul Ciolacu a mărturisit că și-ar fi dorit să candideze Călin Georgescu.

Moderator: Ați înțeles de ce au fost anulate alegerile?

Ciolacu: Sunt mai multe elemente, si penale, si anumite influente. Am văzut si eu comunicatul CSAT-ului, am anumite informatii din interiorul CSAT cand s-a expus. N-au fost detaliate mult mai larg…Ceea ce a comunicat fostul presedinte Klaus Iohannis, acela este..

Moderator: Pai rapoartele de la servicii aveau ca baza informatii publice, nu era nimic secret acolo.

Ciolacu: Acelea sunt informarile. Pe acele informari s-a luat o decizie la CCR.

Nu ne facem ca nu s-a intamplat nimic, fiindca foarte rar se anuleaza niste alegeri. Foarte rar. Foarte rar i se interzice cuiva sa candideze. Cel care trebuia sa raspunda era presedintele in exercitiu, e seful CSAT, are cele mmai multe informatii.

Credeți că eu n-am observat că s-a încercat, așa, o anulare a alegerilor pe renumărare? Am înțeles toate lucrurile. Eu am spus că pe mine nu mă interesează și că eu nu vreau renumărarea alegerilor. Acela-i votul exprimat și cu asta am încheiat! Dar, lăsați, o să se afle adevărul total! Mi-as fi droit sa candideze Calin Georgescu.