Anamaria Prodan a petrecut noaptea de Revelion la Dubai, în Emiratele Arabe Unite, alături de un bărbat misterios, cu care s-a afișat și în mediul online.

Cei doi s-au simțit bine unul în compania celuilalt, dar și a altui cuplu, dovadă fiind și fotografiile urcate de celebra impresară de fotbaliști pe platformele de socializare.

Enigmaticul bărbat cu care Anamaria Prodan s-a afișat la braț în noaptea dintre ani este Tudor Oros, originar din Bistrița. După ce a studiat în Marea Britanie s-a stabilit de șapte ani în Emiratele Arabe Unite, acolo unde a devenit un antreprenor de succes.

Acesta este director executiv care conduce tot grupul de firme Carfax Education, localizate în Oxford, Londra, Moscova, Monaco, Hong Kong, Dubai și Abi Dhabi.

De asemenea, bărbatul are legături și cu platforma de Online Education, care implementează tehnologia Blockchain prin programul Learn to Earn, proiect în care este implicată și Anamaria Prodan, care este investitor și partener în proiectul The Online School, prima școală online acreditată cu bazele în Oxford prin Carfax College ce lansează o platformă de educație online furnizată de Blockchain Technology.

Prin respectivul program, se reduce prețul de acces la educația de top pe sistemul britanic și se dă access la educație Premium familiior cu posibilități limitate.

Astfel, nu e de mirare că Anamaria Prodan și Tudor Oros s-au cunoscut prin intermediul respectivului proiect și au devenit apropiați.

Sursa: Realitatea Star