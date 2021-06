Sâmbătă, 26 iunie 2021 a avut loc în Piața Civică din municipiul Tulcea, ceremonialul militar dedicat Zilei Drapelului Național al României.

Programul manifestărilor a cuprins prezentarea onorului și salutul drapelului de luptă, primirea drapelului României, binecuvântarea și sărutul drapelului, înălțarea drapelului României la catarg concomitent cu intonarea imnului național și defilarea gărzii de onoare.

„La fel ca în fiecare an în ziua de 26 iunie, am deplina convingere și simțire că pentru noi, românii de pretutindeni, drapelul tricolor este sinonim cu idealul de unitate şi independenţă naţională, reprezentând mai mult decât oricând unul dintre simbolurile noastre de neam și de țară….Deși străbatem vremuri dificile, astăzi este o zi în care transmitem cetățenilor care ne-au mandatat cu încrederea lor că trebuie să continue să-şi păstreze speranţa într-o viaţă mai bună și mai sănătoasă, o viaţă din care să dispară incertitudinea faţă de ziua de mâine și, nu în ultimul rând, o viaţă în care legea să fie mai presus de haos şi arbitrar. Iar o astfel de construcţie are nevoie de simboluri puternice. Pentru noi, drapelul naţional reprezintă un astfel de simbol capabil să ne unească pe toţi sub aceleaşi principii.De aceea, dragi tulceni, vă cerem să milităm pentru simbolurile și valorile noastre, pentru că acestea ne asigură identitatea şi ne dau sentimentul că aparţinem cu adevărat acestor locuri.

Astăzi, la fel ca în oricare altă zi, punem în inimă, la loc de cinste, drapelul, imnul naţional şi judeţul Tulcea, pământ atât de drag nouă“, a declarat consilierul Lucian Simion.

Sursa: Realitatea de Tulcea