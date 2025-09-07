Este ziua decisivă pentru moțiunile depuse de AUR! Pentru ca Guvernul să cadă, este nevoie de cel puțin 233 de voturi pentru. Opoziția mai are nevoie de 80 de voturi din partea Coaliției.

Cele patru moţiuni depuse de AUR, S.O.S România şi POT se intitulează: „Demisia guvernului Bolojan – cel mai bun tratament pentru sistemul de sănătate, dar şi pentru România!”, „Opriţi politizarea companiilor publice. Opriţi batjocorirea proprietăţii statului!”, „Guvernul mimează reforma – ASF, ANRE şi ANCOM continuă să fie instituţii corupte, incompetente şi rău-voitoare, captive clientelei politice şi lipsite de guvernanţă profesionistă” şi „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

Dacă măcar una dintre moțiuni reușește să strângă voturile necesare, adică susținerea a peste jumătate dintre parlamentari, atunci Guvernul cade.

CE ȘANSE AU MOȚIUNILE AUR SĂ TREACĂ DE PARLAMENT:

*număr total de parlamentari: 464 (134 de senatori, 330 deputați)

*voturi necesare pentru adoptarea moțiunii: 233 de voturi

SURSA: Realitatea PLUS

CÂȚI PARLAMENTARI ARE OPOZIȚIA:

AUR: 89 de parlamentari

SOS: 16 parlamentari

POT: 14 parlamentari

PACE: 11 parlamentari

Neafiliați: 23 de parlamentari

TOTAL: 153 de parlamentari în opoziție