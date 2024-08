Ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, șeful Casei de Pensii, Daniei Baciu, profesorul Anton Hadăr și reprezentanta seniorilor Georgeta Zărvescu s-au aflat luni seara în platoul singurei televiziuni care e alături de români, într-o ediție-maraton. Ministrul muncii a făcut în premieră și un anunț de maximă importanță privind impozitarea pensiilor.

Analizăm toate problemele transmise pe adresa redacției noastre. Își pierd sau nu românii grupele de muncă? Cine primește a treia mărire în acest an și care este calendarul majorărilor din 2025? Facem dreptate, alături de oamenii cheie de la vârful guvernului!

PRINCIPALELE SUBIECTE ATINSE:

Daniel Baciu; Din aproape 12.000 de audiențe, petiții și sesizări au avut 1.095 de decizii de revizuire a calculelor.

Anton Hadăr: Unde se fac cel mai des greșelile? Eu cred că în zona punctelor de stabilitate, dar sunt totuși erori la preluarea punctelor de contributivitate. Dacă un cetățean nu are datele și nu observă greșelile, rămân așa?

Baciu: Când am început recalcularea am pornit de la numărul total de puncte pe care pensionarul îl are în ultima decizie. Dacă sunt asemenea greșeli, (…) vom da diferențele la data următoare a plății pensiilor. În cel mai scut ttimp noi trebuie să revizuim aceste decizii (greșite – N.R.) Dacă nu au fost preluate prin digitalizare toate modificările anterioare operate asupra unei pensii, atunci punctajul este greșit.

Georgeta Zarvescu, reprezentantă a pensionarilor: Din aceste decizii oamenii nu înțeleg câte puncte are pentru grupă, câte puncte are pentru agricultură, câte puncte are pentru perioada asimilată. De ce n-ați făcut un document cuprinzător, să conțină toate aceste elemente?

Simona Bucura Oprescu: Am analizat cu premierul Marcel Ciolacu în această seară situația și am decis ca începând cu 1 octombrie, ziua persoanelor vârstnice, nicio pensie din sistemul public sub 3.000 de lei nu va mai fi impozitată. (…) Pot să spun că este o decizie a guvernului, în urma pe care am avut-o la guvern la inițiativa premierului Marcel Ciolacu.

D. Baciu: Este vorba de o majorare, în medie, cu circa 100 de lei.

Simona Bucura Oprescu: Ordonanța 6/2009 pentru pensia minimă garantată are o prevedere explicită care spune că în fiecare an indemnizația socială minimă se majorează. Vin cu această precizare pentru a risipi temere exprimată și în spațiul public că cei peste 900 de mii de pensionari care după recalculare au rămas în indemnizația minimă socială nu vor beneficia de majorare în 2025.

S. Bucura Oprescu: Pensionarii știu că și până acum aveau pe deciziile de pensionare suma contributivă rezultată. Apoi, pe talonul de pensie avem trecut explicit suma contributivă, diferența care se achită de la bugetul de stat, este foarte clar scris pe talon. Lucrurile pe care noi le-am scris în deciziile de recalculare vor putea fi verificate de beneficiari după 2 septembrie, cât intră în plata pensia majorată și vor vedea că totul este corect.

D. Baciu: Noi am spus de la început că peste 3 milioane de pensii vor crește. Am depășit acest prag, aveam aproape 3,8 milioane de pensii majorate.

Românii din diaspora. O doamna intreaba unde poate sa depuna dosarul pentru anii lucrati de sot in Romania, acum locuind in Belgia

S.B. Oprescu: Are posibilitatea și in Belgia si in Romania, este alegerea domniei sale. Noi avem acum sistemul ESI, care este un sistem european de securitate sociala, avem poli de competenta in fiecare stat, partea de pensii internationale, sunt in legatura intre dansii, motiv pentru care este alegerea dansei daca alege sa depuna in Belgia sau in Romania. Si una si cealalta dintre posibilitati sunt valabile

Roman din Franta – anii de vechime din strainatate se iau in calcul in cazul in care o persoana nu are acei 15 ani ceruti de lege?

D. Baciu: Bineinteles. Este vorba despre principiul pensiei comunitare. Se cumuleaza toti anii lucrati, daca s-a datorat contributiei contributiei de asigurari sociale, este foarte important sa spunem acest lucru, pentru ca multi poate ca au lucrat in strainatate fara a avea aceste contributii platite la stat. Acesti ani se cumuleaza cu anii lucrati in Romania, rezultand o pensie comunitara, iar fiecare stat plateste pensia pentru anii de contributivitate din statul respectiv.

Indemnizatia minima sociala

S.B. Oprescu: Nu este termenul din Legea Pensiilor . Vreau sa spun pe sleau: nu ingheata. Indemnizatia minima sociala, adica pensia minima garantata, se majoreaza in fiecare an. Deci anul viitor nu o sa mai avem cuantumul de 1281, o sa avem un cuantum mai mare.

Termenul in care pot contesta recalcularea pensiilor

S.B. Oprescu: In lege exista un termen de 45 de zile pana la ramanerea definitiva a deciziei de recalculare. Orice decizie de pensionare sau de recalculare poate fi contestata daca un pensionar doreste. Dar noi nu vedem aplicarea legii in sensul acesta. Noi ne dorim ca pensionarul, daca are nelamuriri, daca are neclaritati cu privire la decizia de pensioanre sa dea un telefon, un mail, sau sa mearga pana la casa emitenta a deciziei de recalculare astfel incat sa nu punem pensionarul nici pe drumuri, nici sa nu il punem in situatia de a cheltui bani cu avocati, pentru ca probabil ca unui pensionar ii este greu ca dansul, de unul singur sa deschida actiunea in instanta sa se adreseze tribunalului, si in acelasi timp ne dorim sa avem cat mai multi pensionari care beneficiaza de drepturile din noua lege. Prin urmare, in sensul acesta a fost atat mesajul Casei Nationale de Pensii Publice si Ministerului Muncii in aplicarea legii.

De ce perioada de crestere copil este considerata necontributiva?

S.B. Oprescu: Perioadele de crestere copil difera in functie de cadrul legal de la momentul respectiv. Vestea buna cu privire la perioada de crestere copil este ca, pe noua lege, fie ca vorbim de concediu maternal, fie ca vorbim de concediu paternal, perioada de crestere copil este considerata perioada contributiva. Ceea ce inseamna ca, pentru constituire a stagiului complet de cotizare, inclusiv pentru pensionare anticipata, se pot folosi de acest aspect. Pentru perioadele in care s-au datorat contributii de asigurari sociale se considera perioada contributiva.

Persoanele cu dizabilități

S.B. Oprescu: În noua lege, pentru cei care sunt încadrați în grad de handicap, pentru demnitatea și munca acestor persoane, avem un punctaj suplimentar de 0,5 puncte pe lună, ceea ce înseamnă 0,15 puncte pe an pentru cei care sunt în grad de handicap grav. Iar de data asta am spus pe lună, fiindcă după emisiunea trecută cineva a văzut articolul din lege, ceea ce era corect.

Iar pentru cei cu handicap accentuat, cu încadrare în grad de handicap accentuat, 0,25 puncte pe an. Acum, noi și în ceea ce privește recalcularea pe legea 360, și în ceea ce privește modul în care se vor calcula cuantumul pensiilor pentru cei care de la 1 septembrie pe prevederile legii 360 pe 2023 am încurajat contributivitatea.

Contributivitatea a fost cel mai important element în lege. Dânșii, au stagii de cotizare mici și suntem conștienți și spunem că sunt persoane care au avut această disabilitate dinainte de angajare și că au o situație personală specifică. otiv pentru care, pe principiul solidarității, avem acum deja și în seara aceasta am avut în prezența Domnului Premier și în prezența Domnului Ministru al finanțelor și altor colegi din guvern această discuție cu privire la s-a discutat mult în mediul public cu privire la nevăzători dar cu privire la toate categorii de persoane cu disabilități astfel încât să venim cu o alocare suplimentară, cu o măsură de solidaritate complementară pentru

susținerea acestora.

Avem în această săptămână analize la nivelul guvernului și tot ca decizie a Premierului, vom avea și o întâlnire cu dânsii astfel încât să clarificăm toate aceste aspecte.

De ce anii necontributivi din grupele de munca nu sunt calculati cu puncte de stabilitate, pentru ca acestia ne-au fost contributivi la anii de pensii?

S.B. Oprescu: Datorita faptului ca a avut, daca a fost in conditii speciale 8% sau 4% platiti de angajator suplimentar pentru majorarea veniturilor obtinute ca urmare a incadrarii in conditii speciale sau deosebite a locului de munca, de fapt angajatorul a avut incadrare in conditii speciale sau deosebite, dansa sau dansul a beneficiar de aceste majorari de punctaj. Punctele de stabilitate se dau doar pentru perioadele direct contributive, deci nu pentru perioade ai avut spor de grupa, nu pentru perioadele in care ai fost in cumul de pensie cu salariu, si asa mai departe.