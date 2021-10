Pelicam, festivalul internațional de film despre mediu și oameni,ediția a X -a, desfășurat între 15-24 octombrie, a adunat peste 7.000 de accesări în cadrul ediției online, cu filme difuzate în proiecții unice, gratuit, pe site-ul oficial al festivalului.

Premiul mare al ediției aniversare este câștigat de filmul olandez White Cube / Cubul Alb (Olanda, 2020), în regia lui Renzo Martens. Filmul primește astfel Trofeul Pelicam, în valoare de 2.000 de euro, oferit de Administrația Fondului Cultural Național (AFCN). White cube / Cubul alb a fost proiectat cu sprijinul Ambasadei Olandei in României.

White Cube / Cubul Alb urmărește încercările lui Renzo Martens de a relansa economia locală pe o plantație din Congo, unde foștii muncitori de pe plantație realizează sculpturi care sunt reproduse în ciocolată și apoi expuse la marile muzee din New York și Londra.

Juriul a acordat o mențiune specială filmului Current Sea / Marea de azi pentru povestea sa convingătoare despre poluarea mărilor, pescuitul ilegal și conservarea marină.

Premiul competiției Fresh Perspectives e acordat filmului We the Power / Viitorul energiei, documentarul lui David Garrett Byars. De asemenea, o mențiune specială a fost acordată documentarului “The People vs Agent Orange” care ne spune povestea a două femei curajoase care se luptă de mai bine de 20 de ani cu industria chimică din SUA.

Premiul publicului, care recompensează cel mai popular film al acestei ediții, oferit de Asociația Les Herbes Folles și în valoare de 1.000 de euro, a revenit filmului Bread / Pâine, documentarul adunând peste 400 de spectatori.

Sursa: Realitatea de Tulcea