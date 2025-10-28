Liderul suveranist Călin Georgescu a transmis un mesaj acid la adresa guvernului condus de Ilie Bolojan, pe care îl acuză nu doar de slugărnicie față de interesele străine, ci și de incompetență în gestionarea economiei naționale. „Inteligența alerga după actualii guvernanți, dar aceștia au fost mai rapizi”, a transmis liderul suveranist prin intermediul Realitatea PLUS – Televiziunea Poporului.

După îndeplinirea procedurii controlului judiciar, la secția de poliție din Buftea, Călin Georgescu a susținut un discurs de adevărat lider de stat, făcând o radiografie nemiloasă a cauzelor ineficienței economiei românești.

„Prioritate de rang zero trebuie să fie și va fi, vă asigur, susținerea și încurajarea mediului de afaceri românesc. Vom conta pe scena internațională când în România nu va mai fi o mână de oligarhi, ci va avea mai mulți milionari decât Elveția. O societate curată și prosperă își trage seva din mediul de afaceri autohton.

De aceea spun că acest capital românesc trebuie să fie dominant, să aibă o dominare covârșitoare pe piața autohtonă, iar piața să fie cu adevărat liberă, nu cum este azi. Economia este la pământ pentru că exportăm volum mare cu preț mic și importăm un volum mic cu adaos mare. Exportăm grâu românesc de cea mai mare calitate, la preț mic, și importăm produse de panificație, de o calitate discutabilă, la un preț mare.

Românii nu sunt săraci, sunt mințiți și furați. Pe vremuri, grâul românesc oferea hrană întregii Europe. Pe vremuri eram eminamente agricoli, acum suntem eminamente ridicoli. Umorul românesc nu are limite: am auzit că inteligența alerga după actualii guvernanți, dar ei au fost mai rapizi,” a afirmat Călin Georgescu.