Candidatul independent Calin Georgescu, clasat pe prima pozitie in turul 1 al alegerilor prezidentiale, a comentat, miercuri seara, in emisiunea-eveniment „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, moderata de Anca Alexandrescu, decizia presedintelui Klaus Iohannis de a desecretiza documentele STS din sedinta CSAT din 28 noiembrie. El a transmis, de asemenea, un mesaj în legătură cu protestul societății civile, anunțat pentru ziua de joi, la care ar urma să se alăture și reziștii conduși de Elena Lasconi.

„E pentru prima oara in lume cand se incearca o actiune a statului impotriva unui candidat prin orice mijloace ca sa fie oprit. Desecretizarea poate ar fi trebuit sa fie la cati bani a cheltui Iohannis pe banii statului in calatoriile sale. Convoaca CSAT dupa mult timp dupa Ucraina pentru un candidat. E o disperare masiva a sistemului. Situatia e in felul urmator – dreptate lui Dumnezeu nu coincide cu a oamenilor. Ei asta nu inteleg. Poporul roman s-a trezit in constiinta. E o trezire formidabila. Faptul ac sistemtul e in aceatsa panica ne ajuta si ajuta poprul roman sa isi ia tara inapoi. Panica nu ajuta. Adevarul are dreptare si poprul roman are rabdare.

Am auzit de aceste incercari de Maidan posibile maine, posibile duminica. Nu le faceti pe plac, nu cadeti in jocul lor. Stati linistiti, stati in casele voastre. Lucurile vor merge catre bine pentru ca Dumnezeu nu lasa pe nimeni.

Nu, n-mam intalnit cu nimeni dintre ei (Bogdan Peschir). Va rog sa le spuneti numele. Pentru noi, cel mai important lucru e ca stabilitatea conteaza. Ma adresez nu doar poprului roman, ci si clasei politice care sa inteleaga ca si ei face parte din aceasta societate. Ar fi regretabil sa arate ca partidul contreaza si nu poporul. Sistemul e intr-o panica teribila la faptul ca poporul roman isi doreste libertatea.

Nu cunosc nici numele, nu imi spune nimic.

Probabil ca Sucu lucreaza si in Servicii mai nou. De unde poate sa aiba aceste informatii? Sunt inventii. Pana acum au inventat orice despre mine si despre familia mea. Nu doar familia mea mica, ci familia mare tara. Nu pot intelege ca poprul roman, ca familie, poate sa castige. Toate aceste inventii si manipulari. Mai au sa zica ca am fost la Dallas cand a murit Kennedy”, a declarat Calin Georgescu miercuri seara la „Culisele Statului Paralel”.