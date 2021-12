Acordarea voucherelor de vacanță pentru angajații din sectorul bugetar în 2022 a fost principala temă de discuție în cadrul primei întâlniri de lucru pe care Constantin Daniel Cadariu, ministrul antreprenoriatului și turismului, a convocat-o la sediul instituției, cu reprezentanți ai mediului asociativ de profil.

„Sistemul românesc de acordare a vocherelor de vacanță este un exemplu de bună practică și aș menționa o parte din beneficiile pe care acest program le are, cum ar fi stimularea circulației turistice interne, sprijinirea comunității locale, refacerea forței de muncă, reducerea practicilor ilegale sau pe cele aflate la limita legii, dar și crearea unor noi oportunități de angajare. Din aceste motive, chiar astăzi am publicat în transparență decizională proiectul de act normativ care prevede reluarea acordării acestora în 2022”, a declarat Constantin Daniel Cadariu.



Reprezentanții mediul asociativ, prezenți la întâlnire, au agreat inițiativa demnitarului și au apreciat demersul de consultare proactivă. Pe viitor, pentru mai multă predictibilitate, dar și pentru a crește atractivitatea acestora în fața angajatorilor din mediul privat, se are în vedere inclusiv actualizarea și îmbunătățirea legislației specifice voucherelor de vacanță.



Invitația la dialog a fost acceptată de membri ai Alianței pentru Turism – Cartel Alfa, Asociaţia Naţională a Staţiunilor Balneare şi Balneoclimatice din România (ANSBBR), Asociația Națională a Agențiilor de Turism (ANAT), Federația Industriei Hoteliere din România (FIHR), Organizația Patronală a Turismului Balnear din România (OPTBR), Federația Asociațiilor de Promovare Turistică din România (FAPT) și Asociația Profesională a Emitenților de Tichete (APET).





• Proiect de Ordonanță de urgență privind modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene.