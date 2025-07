Cele mai mari salarii din România, în medie, în prima jumătate a acestui an, s-au înregistrat în București cu 5.665 de lei, urmat de Cluj, Timiş şi Sibiu, cu 5.000 de lei.

Cele mai mici salarii medii s-au înregistrat în Mehedinți, Teleorman și Giurgiu.

Dacă în ceea ce priveşte domeniile, IT-ul, ingineria, petrol/gaze şi construcţiile au ridicat piaţa salariilor şi au venit cu cele mai mari salarii medii nete la nivel naţional, din punct de vedere geografic, Capitala şi judeţele din vestul ţării continuă să domine clasamentul, potrivit Agerpres.

Pentru angajaţii din Iaşi, Braşov şi Constanţa, salariul mediu din primele şase luni ale anului a fost de 4.700 de lei, în timp ce în Argeş, Prahova şi Dolj media a fost de 4.500 de lei, potrivit comparatorului salarial al unei platforme de recrutare.

Alte judeţe unde salariul mediu net încasat de cei care lucrează a fost de cel puţin 4.000 de lei pe lună au fost Bihor, Arad, Galaţi, Alba, Olt sau Tulcea.

Cele mai mici salarii din țară

Cele mai mici salarii, pe de altă parte, sunt raportate de angajaţii din Mehedinţi, Giurgiu şi Teleorman, toate trei cu o medie de 3.800 de lei pe lună şi Caraş Severin şi Maramureş, cu 3.900 de lei pe lună.

Domeniile cu cele mai multe poziţii deschise în aceste judeţe sunt retailul, serviciile, turismul sau industria alimentară.

Așteptările candidaților, însă, sunt cu aproximativ 30% mai mari decât salariile oferite. În București, de exemplu, candidații așteaptă salarii de 7.500 de lei, cu 32% peste media înregistrată de 5.665 de lei.

Cele mai mari diferenţe sunt în Brăila, unde aşteptările sunt cu 50% mai mari decât media reală (6.000 de lei vs 4.000 de lei), Harghita (5.850 de lei vs 4.000 de lei), Vrancea (5.800 de lei vs 4.000 de lei) şi Hunedoara (6.000 de lei vs 4.200 de lei). Chiar şi pentru Cluj sau Timiş, două dintre judeţele fruntaşe, există o diferenţă de 40% între aşteptări şi realitate – 7.000 de lei vs. 5.000 de lei, relevă analiza.