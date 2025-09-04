Guvernul coaliției PSD-PNL-USR-UDMR-Minorități a dovedit că și-a epuizat toate resursele politice, a rămas fără soluții și trebuie demis astăzi, se arată în moțiunea de cenzură ‘Opriți sărăcirea românilor! Tăiați de la voi, nu de la ei!’, citită joi, în plen, de deputata AUR Ramona Ioana Bruynseels.

Moțiunea de cenzură a fost depusă de AUR, S.O.S. România și POT la proiectul de lege privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, pentru care Guvernul și-a angajat răspunderea, fiind a patra moțiune depusă de Opoziție.

Partidele din opoziție susțin, în moțiune, că Guvernului Bolojan îi lipsește cu desăvârșire legitimitatea de a pune în aplicare măsurile propuse.

‘Cabinetul Bolojan implementează măsuri care nu au fost niciodată prezentate românilor – nici în campania electorală, nici la învestirea Guvernului. Această situație reprezintă cea mai amplă operațiune de înșelătorie electorală din istoria modernă a României’, se precizează în moțiune.

Opoziția mai susține că ‘Guvernul Bolojan navighează prin ceață fiscală fără busolă’, iar principiile fiscale sunt ‘inexistente’.

Partidele de opoziție se opun măsurii de mărire a taxelor prin taxarea vehiculelor grele după distanțele parcurse și geolocalizarea lor, se mai arată în moțiune, menționându-se că Guvernul insistă să crească taxele pe spatele românilor, sub pretexte ‘verzi’.

‘Se propune taxarea vehiculelor grele pe baza distanțelor parcurse și a geolocalizării, lovind direct transportatorii români – un sector care aduce peste cinci miliarde de euro anual economiei. Ca și cum RCA-ul, deja împins la cote insuportabile de falimentele companiilor de asigurări tolerate de Guvern, nu ar fi fost suficient’, arată inițiatorii.

Opoziția mai acuză Guvernul de ‘favorizarea de către guvern a marilor corporații’ și de ‘legalizarea evaziunii fiscale’.

‘Executivul va permite corporațiilor străine să ascundă profitul, să recurgă la optimizarea fiscală pentru până la 1% din cheltuieli. Vor fi scutite de controlul Fiscului cheltuieli precum consultanța, managementul și drepturile de proprietate intelectuală. Este doar praf în ochi și încă o dovadă că proiectele guvernului sunt scrise în birourile corporațiilor, iar Guvernul Bolojan nu joacă decât rolul de livrator, care aduce comenzile direct în Parlament’, se mai arată în moțiunea citită în plen.

De asemenea, Opoziția susține și că microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii sunt supuse ‘atacului guvernamental’, iar măsurile de reglementare în domeniul societăților comerciale ‘nu au legătură cu obiectivul declarat al guvernului, de reducere a deficitului bugetar excesiv, ci reflectă lipsa de grijă și chiar ostilitatea guvernului față de mediul privat și, mai ales, față de capitalul românesc’.

‘Suntem împotriva obligativității plății cu cardul pentru toți comercianții, indiferent de cifra de afaceri. Această măsură nu înseamnă modernizare, ci restrângerea drepturilor românilor și un pas spre control total asupra populației. Pentru micile magazine, mai ales cele din sate, instalarea unui POS nu este progres, ci o cheltuială inutilă și o șicană birocratică. Argumentul că se combate evaziunea e fals’, mai susține Opoziția.

În moțiune se critică și măsura privind majorarea plafonului pentru plata CASS la veniturile din activități independente, de la 60 la 72 de salarii minime, menționându-se că ‘soluția nu este impozitarea excesivă a celor care muncesc pe cont propriu, ci oprirea jafului’.

Opoziția mai consideră că reintroducerea taxelor pentru serviciile consulare este o ‘pedeapsă pentru votul românilor din Diaspora’. O altă măsură contraproductivă este majorarea impozitelor pe autoturismele vechi, mai susțin partidele de Opoziție.

‘Creșterea taxării autoturismelor vechi este o măsură eminamente antisocială, care ignoră faptul că oamenii nu au nicio perspectivă de a achiziționa mașini noi în condițiile ostile ale creditării bancare și a înghețării veniturilor și așa limitate și insuficiente’, se mai menționează în textul moțiunii.

Opoziția mai susține că Guvernul Bolojan promovează un proiect de lege care ‘penalizează munca și inițiativa economică; favorizează optimizarea fiscală corporatistă; ignoră angajamentele europene, principiile constituționale și legile naționale; subminează încrederea în sistemul de pensii și în capacitatea statului de a se finanța’.

Proiectul de lege ‘nu aduce nici o urmă de speranță’, ‘nu rezolvă nimic’ și este ‘așteptat cu groază’ de cetățeni, se mai susține în moțiune. ‘Va fi întâmpinat doar cu revoltă și ură, va fi imprevizibil ca amploare și efecte și va aduce dezbinare în societate. Vă cerem, deci, să votați în favoarea moțiunii de cenzură! Pentru echitate și prosperitate! Pentru democrație! Pentru România!’, se mai arată în textul moțiunii de cenzură.

Cele patru moțiuni de cenzură citite în plenul Parlamentului vor fi dezbătute și votate în ședința de duminică.

Luni, Guvernul și-a angajat răspunderea pentru cinci proiecte de lege din pachetul doi de reformă, iar AUR a depus moțiuni de cenzură pe patru dintre aceste proiecte, excepție fiind proiectul referitor la pensiile magistraților.

În cazul în care moțiunile de cenzură vor fi respinse la votul Parlamentului, măsurile prevăzute în cele cinci legi se consideră adoptate. Dacă moțiunile de cenzură vor fi adoptate, Guvernul este demis.

