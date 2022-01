Polițiștii din cadrul Serviciului Arme Explozivi și Substanțe Periculoase, în colaborare cu polițiști din cadrul Postului de Poliție Somova au organizat o actiune pe linia combaterii braconajului cinegetic.

Pe raza localitatii Parches, comuna Somova, a fost identificat un barbat in varsta de 49 de ani din comuna Valea Nucarilor, judetul Tulcea, care a vanat fara a detine autorizatie si in zona protejata, mai multe pasari din categoria “rata mare”, in proximitatea lacului Parches din Rezervatia Biosferei Delta Dunarii.

Arma de vanatoare, impreuna cu munitia aferenta acesteia, precum si vanatul au fost ridicate in vederea continuarii cercetarilor. Barbatul detinea legal arma de vanatoare, tranmite IPJ Tulcea.

În cauză a fost întocmit dosar penal.

Sursa: Realitatea de Tulcea