Senatorul AUR Petrișor Peiu a declarat luni că partidul nu a stabilit încă oficial candidatul pentru Primăria Capitalei, însă decizia va fi luată conform statutului, în forurile de conducere.

Peiu a explicat că AUR are deja un sondaj în derulare, iar primele rezultate vor fi analizate la sfârșitul acestei săptămâni. Abia după aceea va fi luată o hotărâre privind numele candidatului.

”În măsura în care se clarifică peisajul candidaţilor vom fi şi noi gata să venim să vă prezentăm punctul de vedere. Avem un sondaj în derulare. Aşteptăm primele date la sfârşitul acestei săptămâni şi în funcţie şi de aceste date se va lua o decizie în forurile statutare ale partidului”, a declarat senatorul.

Întrebat despre o eventuală susținere pentru Anca Alexandrescu, liderul senatorilor AUR nu a exclus această variantă.

”Sigur că e posibil. În principiu, dânsa ocupă un culoar foarte apropiat de al nostru. În principiu, susţinem ideea ca toată opoziţia să aibă un candidat unic care poată să beneficieze de cumulul voturilor. Asta nu înseamnă că putem să acceptăm orice condiţie pusă de ştiu eu ce grupare care se revendică a fi de opoziţie. Dacă dânsa anunţă ferm, gata, am intrat în campanie electorală, e un element care ne poate ajuta să ne clarificăm. La fel dacă anunţă că nu. A lăsat de înţeles. Dacă anunţă ferm, gata, de azi sunt în campanie electorală sau de azi vă anunţ că am candidat, ne ajută să luăm o decizie, sigur”, a spus Peiu.