Dosarul spațiilor comerciale de la Aeroportul Otopeni, în care patru persoane sunt arestate la domiciliu pentru fapte de corupție, escaladează. O parte a presei vrea să schimbe direcția dosarului și atacă Realitatea

Alexandra Păcuraru: „Cei de la G4media vor să schimbe direcția dosarului Otopeni către Realitatea. S-a dat ordin pe unitate să denigeze Realitatea PLUS, să acopere tot scandalul de la Aeroport”.

Dorin Iacob: „Există un domn în care se plânge de faptul că Realitatea l-ar fi atacat”.

Anca Alexandrescu: „Eu am anunțat încă de la ora 18.00 că bănuiam că va fi ordin să fie atacată Realitatea. Noi am deranjat foarte mult, însă îi somez pe cei de la g4 și stiripesurse să publice ordonanța integrală. Noi mâine o să facem publice, să arătăm toate numele care apar acolo. Apare și Vertigo media, prin această firmă se fac toate plățile în presă. Dl Cezar Badog a fost extras din companie, a fost pus în niște consilii de administrație, va fi pregătit să fie directorul Companiei Aeroporturi. Apare și numele lui Radu Budeanu, Felix Rache. Noi am arătat că atât dl Dorobanțu și Ursulescu iau decizii împotriva statului român.

Ei reprezentau statul român, cele 10% în compania Romprest. Cu acordul dlul Dorbanțu au votat ca compania să nu încaseze dividende de la Romprest. Am prezentat aceste lucruri. În urma emisiunilor, DNA a solicitat hârtii, iar dl Dorobanțu a făcut acest denunț în iulie, la 4 zile după ce noi am făcut emisunea. În momentul în care și-au dat seama că sunt strânși cu ușa, au făcut acest denunț.

Sunt curioasă să văd dacă vor fi chemați la audieri. Noi am prezentat că unii fac parte din Grupul de la Buzău. Dl Mândrescu este de la Buzău. E o bază de cadre foarte puternică la Buzău. Ce fac cei de la stiripesurse și g4 este o încercare de denigrare la ce face Realitatea”.

Alexandra Păcuraru: „Mâine îi vom acționa în judecată. Vor fi descompirați. Sunt niștre trădători naționali”.

CORPUL DE CONTROL AL GUVERNULUI, RĂSPUNS LA MEMORIUL REALITATEA PLUS

Documentele care dinamitează minciunile statului paralel: