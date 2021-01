Cine se teme de povestea Parcului Verdi? 50 de milioane de euro pentru o istorie extrem de controversata! Nicusor Dan versus Gabriela Firea! Maestrii retrocedarilor de pe litoral, dar si cei care carau sacosele cu bani in dosarul Hidroelectrica au tras lozul castigator.

Dragos Savulescu si Radu Budeanu si-au bagat familiile la inaintare si au convins Primaria Capitalei sa plateasca o suma exorbitanta din bani publici. Dupa ce s-au platit aproape 27 de milioane de euro, Prefectura a reusit sa suspende in instanta derularea contractului! Evaluari cu cantec si achizitie in regim de urgenta in loc de expropriere de utilitate publica. A fost cumparat Parcul la valoarea corecta? Cum de aceiasi baieti destepti au noroc de fiecare data? Bani pentru ei au existat dar pentru investitii in reteaua de apa calda si caldura, nu! Ce fac autoritatile in acest caz?