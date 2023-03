Scandalul Bâstroe pare ca nu se mai termină! Deși astăzi ar fi trebuit sa înceapă măsurătorile, Ucraina nu a trimis acordul scris. Navele românești stau grupate de câteva zile pe Dunăre, la Periprava până primesc undă verde de la Kiev.

Ministrul Mediului, Tanczos Barna spune că nu au primit încă acordul scris al părţii ucrainene pentru a verifica lucrările de dragare pe Canalul Bâstroe, dar este convins că se vor ţine de promisiune, până pe 15 martie. Ministrul a precizat că debitele pe Chilia nu s-au modificat semnificativ, sunt în parametri statistici din ultimii 20 de ani.

„Nu am primit încă acordul scris al părţii ucrainene, dar sunt convins că se vor ţine de promisiune şi până pe 15 martie, mai sunt două zile, până atunci ne vor trimite acordul scris, aşa cum au promis într-o bilaterală care a avut loc săptămâna trecută”, a spus ministrul Mediului.

El a precizat că este nevoie de acest acord scris „pentru a pleca cu cele trei nave şi pentru a măsura, pe lungime, adâncimile pe Chilia şi apoi pentru a intra pe Canalul Bâstroe care e sută la sută pe teritorul ucrainean şi ca să poată verifica adâncimile, pentru a calcula debitele, dacă s-au făcut doar lucrări de dragaj, de menţinere a adâncimilor şi a se sigura că nu s-au schimbat debitele în aşa fel încât ele să afecteze pe termen mediu şi lung biodiversitatea din Deltă”.

Potrivit lui Tanczos Barna, vasele care vor merge în zonă sunt ale Ministerului Transporturilor, care vin cu senzori, cu spaţiu de cazare pentru echipaj, fiind o activitate pe mai multe zile.

„Noi am făcut câteva secţiuni, 14 puncte am măsurat şi am comparat cu datele pe care le aveam din 2017 şi nu sunt modificări mai deloc pe aceste secţiuni transversale fixe, care sunt pe braţul Chilia”, a mai spus ministrul.

Sursa: Realitatea de Bucuresti