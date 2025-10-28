Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunea „Culisele Statului Paralel”, a făcut anunțul care zguduie scena politică: va intra în cursa pentru Primăria Capitalei, la scrutinul din 7 decembrie.

Anca Alexandrescu: „Am luat decizia să candidez la Primăria Capitalei! Voi merge la toate dezbaterile electorale, voi onora toate invitațiile, dacă vor fi!”

„Cei care mă cunosc de foarte multă vreme, știu exact cum sunt…nemiloasă. Acolo unde mi-am făcut de fiecare dată datoria. În viața privată, și dincolo de imaginea publică…îmi știu sufletul. Cred că sunt tot mai mulți care știu că sunt un om corect, onest. Așa că astăzi am decis să fac un anunț. Așa mi se pare corect față de voi, cei care în număr mare mi-ați fost alături în ultimul an, față de invitații mei, față de colegii mei, față de familia mea, dar și față de cei care în fiecare zi mă atacă, mă jignesc și mă fac în toate felurile.

Astăzi am luat decizia să îmi depun candidatura la Primăria București.”, a transmis Anca Alexandrescu în direct la Realitatea PLUS.

„Mi se pare onest să anunț public lucrul acesta și să anunț și să anunț faptul că este ultima săptămână când fac această emisiune, până se vor desfășura alegerile. Fac acest lucru, pentru că eu n-am de gând să trișez în această în campanie așa cum fac partidele care se află la guvernare, la putere de 35 de ani și exponenții lor. Vreau să fac o campanie onestă, corectă, în mijlocul oamenilor. Nu mă voi apuca să gătesc pizza. Nu cred că domnul Drulă poate să concureze cu mine la gătit, că eu gătesc de ani de zile și aproape zilnic.

Nu mă voi apuca nici să dansez ca domnul Băluță, deși dansez foarte des…și cu soțul meu, și cu copiii mei și cu toți apropiații mei. Nu mă voi schimonosi în fel și chip, doar ca să obțin voturi. Nu voi face campanie pe modelul celor pe care le-am criticat aici, cu afișe uriașe, cu bani aruncați grămadă. Nici nu am banii aceștia. Și nici nu-mi doresc să fac lucrul acesta. Nu voi face o campanie cu atacuri sub centură. Mă voi concentra exclusiv pe probleme cetățenilor și pe problemele Bucureștiului.”, a completat Anca Alexandrescu.

Anca Alexandrescu: „Nu mă voi duce acolo să primesc ordine. Mă voi duce acolo să fac ordine.”

„Unii m-au întrebat ce mă recomandă. Cred că deja știe toată lumea pe unde am lucrat și ce am făcut. Cunosc ca în palmă atât administrația publică cât și administrația locală.

Știu exact pe ce butoane trebuie apăsat, atât la guvern cât și la primărie. Și în plus de asta, un lucru e sigur. Nu am furat, nu am făcut absolut nimic de care să-mi fie rușine. Peste tot pe unde am fost, am făcut tot ce am putut în interesul oamenilor și cei care au interacționat cu mine și mă cunosc de ani de zile, știu exact. Am să fac cel puțin cât am făcut din acele poziții și mai mult. Îmi doresc să arăt că noi, suveraniștii, cei care ne iubim țara, care ne iubim poporul, pot să demonstreze că se poate și altfel. Le mulțumesc de pe acum tuturor celor care deja au anunțat că mă susțin, celor care se gândesc să o facă și fiecărui cetățean din București și chiar din afara țării care se gândește să mă susțină. A fost o decizie grea pentru că, vă spun sincer, aveam o viață foarte liniștită.

M-a iubit Dumnezeu. Mi-a oferit o familie minunată, doi copii extraordinari. Am tot ce-mi doresc. Nu ai nevoie de mai mult să iei pe lumea cealaltă. E suficient. Dar pentru că Dumnezeu m-a iubit și mi-a dat atât de mult, cred că tot El m-a ales în diversele locuri în care am ajuns în viața asta să dau înapoi din ce am primit. Și o promisiune pe care o fac public… Nu mă voi duce acolo să primesc ordine. Mă voi duce acolo să fac ordine.”, a declarat Anca Alexandrescu.