Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel, a dezvăluit, luni, în direct la Realitatea PLUS, detalii din culisele vizitei lui Ilie Bolojan, la Bruxelles, și a subliniat că una dintre temele principale este programul SAFE, prin care România primește aproximativ 17 miliarde de euro pentru armament.

”Merge pentru că acolo sunt stăpânii lui, la Bruxelles și la Paris, lucrul ăsta l-am văzut și în perioada în care a fost președintele interimar. Aș putea spune că domnul Bolojan a depășit orice limită a paranoiei, ca să spun așa.

După ce i-a controlat pe angajați la hârtia igienică, le-a închis ușile ca să nu mai treacă dintr-o parte în alta a clădirii, îi controlează prin birouri ce fac, face liste cu cei care au fost la proteste, încearcă să aibă acces la sistemul de supraveghere video, acum a trecut într-o altă etapă, ține programul ascuns, inclusiv de angajații de la protocol, cărora le-a pus în vedere să își ia tălpășița pentru că vrea să aducă oamenii lor acolo, să organizeze cpncurs și să câștigem evident, doar cine dorește domnia sa.

Nu folosește niciun translator profesionist, ceea ce mi se pare o tragedie, îi traduce șeful de cabinet. În situații de genul acesta nuanțele și expresiile și exprimarea sunt extrem de importante. Am participat la astfel de discuții și nu poate să traducă cineva care nu are experianța unor astfel de nunațe politice, mai ales în discuțiile de la Bruxelles.

Cu cine se întâlnește am să vă spun eu, chiar dacă a ținut secret. Va avea discuții cu comisarul european pentru Economie și Productivitate, Valdis Dombrovskis, cu comisarul european pentru apărare și spațiu, Andrius Kubilius și cu vicepreședintele CE, Roxana Mînzatu, iar ca teme de discuții are deficitul, programul SAFE, adică banii aceea de împrumut, cei 17 miliarde pe care ni-i dau evident pentru a ajutora tot Ucraina și mutarea unor bani de la fondul social, la sănătate. (…)

Pe scurt, o tragedie ce se întâmplă în aceste zile. Zilele lui Ilie Bolojan în fruntea guvernului sunt numărate. Deja în coaliția de guvernare se vrobește, pe la spatele lui Bolojan, despre varianta înlocuirii lui cu Cătălin Predoiu. Desigur că se așteaptă și decizia de miercuri de la CCR. (…)Vom vedea în zilele următoare, din ce în ce mai puternic nici măcar liberalii nu îl mai susțin pe Ilie Bolojan.

Angajații, oamenii de afaceri, absolut toți din toate domeniile sunt disperați de îngustimea gândirii lui Ilie Bolojan, de obsesiile pe care le are, de faptul că nu vede stânga dreapta, nu are niciun fel de viziune, iar programul lui de guvernare este bazat pe tăieri, nu pe constucție, nimic pe dezvoltare, nimic pe investiții, doar pe niște calcule contabile, să taie din anumite locuri și în special de la oamenii care nu au posibilități, să distrugă tot ce înseamnă capital românesc pentru a putea pune pe tavă tot ce mai are România pentru a prelua stăpânii lui de la Paris, de la Bruxelles, și cine mai știe de unde”, a declarat Anca Alexandrescu.