Anca Alexandrescu a detonat minciunile găști de presă soroșită care a lansat în spațiul public scenariul că cea mai îndrăgită jurnalistă din România s-ar fi bucurat de o vacanțe în străinătate plătire de agenția de turism a firmei Nordis. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel a subliniat faptul că așa-zisa anchetă Recorder nici măcar nu a reușit să dovedească afirmația de la care s-a pornit, fiind o însăilare de asocieri conjuncturale și inexactități.

În debutul emisiunii de luni seară, Anca Alexandrescu a afirmat că este uimită și mandră că “toată presa soroșistă, finanțată de USAID, a pus tunurile pe ea.”

“N-au găsit nimic, dar absolut nimic, bani furați, n-au găsit că am fost complice cu cei care au guvernat țara , nu mi-au găsit absolut nimic, niște mizerii pe care le tot vântură, cu articole scrise de mine în trecut, despre tatăl meu și trebuie să spun din nou că sunt mândră de tatăl meu”.

Anca Alexandrescu a relatat discuția pe care a purtat-o cu un jurnalist de la Recorder, care dorea să afle cine i-a plătit două excursii din 2023, una la Viena, alta în Italia, afirmând că are de la ANAF un raport din care ar rezulta că o firmă a Laurei Vicol și Vladimir Ciorbă i-ar fi plătit vacanța.

I-am spus că nu am factura din 2023, că nu păstrez facturi, dacă o are să mi-o trimită, mi-a răspuns că o să vad în articol. Am întrebat despre ce firmă este vorba și mi-a spus că este Nordis Travel. I-am spus că am fost în mai multe vacanțe cu Nordis Travel, care și-a schimbat între timp numele și că o să mai călătoresc cu ei, pentru că sunt foarte profesioniști”.

Anca Alexandrescu a prezentat și așa-zisa probă pe care se bazează articolul celor de la Recorder.

„Hathor Trading Estate SRL ar fi plătit excursiile mele. Este un tabel care e clar făcut de cineva, dar eu vreau proba concretă că excursiile mele au fost plătite de această firmă. Mai mult, deplasarea mea a fost la Veneția, aici apae taxe transfer Roma, deci cineva a completat un table cu niște date.

sursă: Recoder”Vreau să îmi dovediți de unde reiese că această firmă mi-a plătit vacanța”, a solicitat Anca Alexandrescu, prezentând și o factură reală, pe care a achitat-o aceleiași firme, dar nu numele schimbat de Melior, în 2024.

Vezi aici explicațiile detaliate oferite de jurnalista Anca Alexandrescu.